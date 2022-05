OPPO Pad Air, le specifiche complete dell'atteso tablet economico

A seguito delle ultime indiscrezioni di questi giorni che danno il tablet OPPO Pad Air in fase di test sul campo per il lancio in Europa e in Asia, un leaker ha svelato in anteprima buona parte delle specifiche tecniche complete del tanto atteso tablet di fascia economica del colosso cinese.

Atteso al lancio in Cina il prossimo 23 maggio, in queste ore è disponibile online anche la pagina landing del tablet sul sito ufficiale dell’azienda (link in fonte): le immagini che trovate all’interno dell’articolo provengono da lì e ci danno conferma del design finale del device.

OPPO Pad Air: ecco le specifiche (quasi) complete del tablet economico

Possiamo notare una certa somiglianza con il modello OPPO Pad lanciato in Cina lo scorso mese di febbraio, ma anche agli iPad Apple di ultima generazione, per via di un design piuttosto curato con cornici ben ottimizzate e gli angoli tondeggianti.

Model OPD2102

Device Codename OP5225

OPlus Internal ID 21029

Snapdragon 680 OPSM6225

ColorOS 12.1 / Android 12 Snow Cone 31 RKQ1.211119.001 S.202205080230

Widewine DRM L3

USB Type-C 2.0 (OTG supported)

PD/QC 18w Single Battery

No wireless charge support — MlgmXyysd🐱💕 (@realMlgmXyysd) May 14, 2022

Il tablet di OPPO monterà un display LCD da 10.36 pollici a risoluzione Full HD+, il processore Qualcomm Snapdragon 680, un sensore posteriore Hynix HI-846 da 8 MP, un sensore anteriore Hynix HI-556 da 5 MP, una batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, quattro altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos e Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

Infine, per quanto riguarda il prezzo di lancio, è molto probabile che il device possa arrivare sul mercato a circa 140 euro al cambio: a questo prezzo entrerà direttamente in competizione con i tablet economici di Samsung, come l’ottimo Samsung Galaxy Tab A8 da 10.5” in offerta su Amazon con il 31% di sconto.

Scheda tecnica

Display LCD da 10.36 a risoluzione Full HD+ da 2000 x 1200 pixel

Processore Qualcomm Snapdragon 680;

Fotocamera posteriore da 8 MP con sensore Hynix HI-846;

Fotocamera anteriore da 5 MP con sensore Hynix HI-556;

Batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W;

Accelerometro, giroscopio, bussola, modem Snapdragon X11, Wi-Fi ac e Bluetooth 5.1;

Quattro altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos;

Supporto OPPO Pencil;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

