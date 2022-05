OPPO Pad Air sarà il tablet che rivoluzionerà la fascia economica?

La fascia media degli smartphone Android vede la presenza di un gran numero di device molto interessanti e validi, come ad esempio Samsung Galaxy A52s 5G in offerta shock con il 43% di sconto, ma la stessa cosa non si può dire per il mercato dei tablet dove la scelta è limitata a una manciata di device; l’arrivo di OPPO Pad Air, però, potrebbe stravolgere le carte in tavola offrendo un mix di specifiche con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Il device di OPPO, infatti, non solo arriverà con un design piacevole e con buone rifinitura, ma offrirà anche il pieno supporto alla OPPO Pencil e anche alla tastiera Bluetooth esterna: evidentemente la compagnia ha intenzione di posizionare il tablet in una fascia di prezzo in cui spesso gli utenti sono alla ricerca di un device da affiancare a un computer potente (per casa o l’ufficio).

OPPO Pad Air: le specifiche fanno ben sperare

In base alle indicazioni pubblicate in rete in queste ore, sappiamo che il device sarà disponibile a partire da questo mese con un pannello LCD da 10.36 pollici a risoluzione 2000 x 1200 pixel con frequenza di aggiornamento a 60 Hz e il processore Qualcomm Snapdragon 680. Dotato quindi di connettività 4G e del Wi-Fi, il device è atteso con una batteria da 7100 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18W, quattro speaker con supporto Dolby Atmos per una buona esperienza di ascolto, una fotocamera frontale da 8 MP e una posteriore da 13 MP. Per quanto riguarda il sistema operativo è quasi certo che ci sarà Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

Atteso a un prezzo estremamente competitivo, per alcuni si aggirerà attorno ai 150/200 euro al cambio, c’è una buona possibilità che OPPO Pad Air sarà disponibile anche in Europa (e quindi in Italia) nel giro dei prossimi mesi.

