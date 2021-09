La ColorOS 12 di OPPO basata su Android 12 arriverà a settembre; l'azienda ha appena confermato il tutto online. Sembra che fra poche settimane assisteremo già al lancio della nuova UI per dispositivi OPPO, OnePlus e Realme.

OPPO: cosa sappiamo sulla nuova ColorOS 12?

Google ha già annunciato il sistema operativo Android 12 e il gigante della tecnologia dovrebbe lanciare la versione stabile dello stesso nel corso del mese corrente. I produttori di telefonia dovrebbero svelare quindi le loro skin personalizzate basate sull'ultima iterazione del firmware del robottino verde.

In linea con ciò, anche OPPO si sta anche preparando a lanciare ColorOS 12 e oggi l'azienda con sede in Cina ha confermato che l'ultima versione della sua skin proprietaria sarà presentata ufficialmente in Cina da metà a fine settembre.

L'OEm cinese deve ancora rivelare ufficialmente la data di lancio esatta per la sua UI proprietaria, ma dato che è già la seconda settimana del mese e ci sono diversi lanci importanti previsti per metà settembre, è probabile che sveli l'ultima iterazione della sua skin verso la fine del mese.

Prima che OPPO annunci la ColorOS 12 però, Google deve distribuire la versione stabile dell'ultimo sistema operativo mobile Android 12.

Ricordiamo che l'azienda aveva lanciato la ColorOS 11 subito dopo l'annuncio della build stabile di Android 11 e ci aspettiamo che avvenga lo stesso quest'anno.

Si dice che il nuovo software OPPO sia dotato di una nuova funzionalità chiamata “Interconnessione Cross-Screen“, che è simile alla modalità Multi-Screen Collaboration di Huawei. La società sembra essere inoltre in procinto di adottare diverse nuove funzionalità provenienti dalle skin Android cinesi, tra cui la MIUI di Xiaomi, la Flyme di Meizu, la Smartisan OS e HydrogenOS.

Dato che OnePlus e Realme sono praticamente marchi secondari di OPPO, anche la UI arriverà sui loro telefoni.

