OPPO K9X: un nuovo mediogamma LOW-COST all'orizzonte

La data di lancio del nuovo midrange di casa OPPO, il famigerato K9x, potrebbe essere vicina; in queste ore sono state rivelate le specifiche chiave del prodotto.

OPPO K9x: le sue specifiche chiave

Un misterioso telefono OPPO con numero di modello PCGM10 è stato recentemente certificato dalle agenzie TENAA e 3C della Cina. Il marchio “09-K” sul pannello posteriore del dispositivo ha rivelato che potrebbe essere uno smartphone della serie K9 in arrivo. Le nuove informazioni condivise da un insider asiatico affermano che debutterà nel mercato locale con il nome K9x.

Secondo il leaker, il display LCD FHD+ da 6,5 ​​pollici del midrangre supporterà il refresh rate a 120Hz. È probabile che il pannello sia protetto da uno strato di Gorilla Glass 5.

Sarà guidato dal chipset Dimensity 900. Il telefono sarà supportato da una batteria da 5.000 mAh, che supporterà un caricatore flash avanzato VOOC 4.0 da 30 W.

Il guscio posteriore del dispositivo avrà una fotocamera principale OmniVision da 64 megapixel, che sarà accoppiata con una coppia di lenti da 2 megapixel per gli scatti macro e con bokeh attivo.

L'elenco TENAA del dispositivo aveva rivelato che lo smartphone misura 162,5 x 74,8 x 8,8 mm e pesa 191 grammi. Verrà fornito con 4 GB / 6 GB / 8 GB di RAM, 128 GB / 256 GB di memoria integrata, Android 11 basato su ColorOS e uno scanner di impronte digitali montato lateralmente.

L'informatore ha affermato che l'OPPO K9x sarà in vendita entro il 12 dicembre. Potrebbe essere disponibile in diverse varianti; 6 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione per 1.499 Yuan (~ $ 234), 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione per 1.699 Yuan (~ $ 266) e 8 GB di RAM + 256 GB di spazio di storage per 1.899 Yuan (~ $ 297).

Il K9x è simile al telefono Realme Q3 che è diventato ufficiale nella prima metà del 2021. È arrivato con un chip Snapdragon 750G e una fotocamera principale da 48 megapixel. Fatta eccezione per il processore, le specifiche di entrambi i prodotti sono identiche.