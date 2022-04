OPPO K10, ufficiale il primo device con il SoC Dimensity 8000-Max

Assieme al nuovo OPPO K10 Pro è stato annunciato anche il medio gamma OPPO K10, il primo smartphone Android al mondo a montare il processore MediaTek Dimensity 8000-Max che, secondo il colosso cinese, garantirà ai giocatori su mobile la possibilità di lanciarsi in molte ore di gameplay senza avere timore di cali di frame o altri problemi.

Il processore di MediaTek non è altro che una versione potenziata del modello Dimensity 8100 presente su device molto apprezzati come Realme GT Neo 3 e Redmi K50, solo che in questo caso beneficia di alcune particolari migliorie che lo rendono perfetto anche per il gaming su mobile.

OPPO K10: caratteristiche e design

Lo smartphone di OPPO arriva con un design curato e in parte simile a quello del fratello OPPO K10 Pro: frontalmente è presente un display LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 x 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole da 16 MP e una buona ottimizzazione delle cornici. Ovviamente il sensore per le impronte non è integrato nel display ma bensì nel frame laterale destro, e funge anche da tasto di accensione/sblocco del telefono. Sul retro è presente una fotocamera tripla con un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Oltre al precessore MediaTek Dimensity 8000-Max, il device può contare su un comparto hardware di alto livello con RAM di tipo LPDDR5, spazio interno di tipo UFS 3.1, connettività 5G, Bluetooth 5.3 e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC da 67W su cavo.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.59 pollici a risoluzione Full HD+ da 2412 × 1080 pixel con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, campionamento al tocco di 240 Hz e luminosità massima di 600 nit;

Processore MediaTek Dimensity 8000-Max con 8/12 GB di RAM LPDDR5 con 128/256 GB di spazio interno di tipo UFS 3.1;

Fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP con apertura f/1.8 e flash LED, sensore ultra grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 MP con apertura f/2.4;

Fotocamera frontale da 16 MP con apertura f/2.05;

Sensore di sblocco laterale, jack audio da 3.5 mm e speaker stereo;

Connettività Dual SIM (nano + nano), 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3, GPS+GLONASS e NFC;

Dimensioni: 164.3 × 75.8 × 8.73 mm;

Peso: 205 grammi;

Batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 67W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo device di OPPO sarà disponibile in Cina dal 28 aprile nelle colorazioni Dark Night e Blue ai seguenti prezzi: