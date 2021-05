Con la pandemia che ha preso il controllo in tutto il mondo, i produttori di smartphone sono stati in grado di gestire la catena di approvvigionamento e la costruzione dei nuovi modelli anche dopo un primo periodo di crisi. Ciò ha aiutato le aziende a incrementare le vendite di device mobili in Cina e nel resto dei mercati internazionali.

OPPO traina la classifica in Cina, ma nel resto del mondo?

Secondo i dati pubblicati da DigiTimes Research, le spedizioni di smartphone in Cina sono aumentate del 9% nel primo trimestre di quest’anno, per un totale di 94,6 milioni di unità.

OPPO, Vivo e Xiaomi sono emersi come i principali marchi di telefonia in Cina poiché queste società avevano una grande scorta di chipset e componenti. Questo ha fatto sì che non ci fossero problemi con la produzione dei loro dispositivi a causa della carenza globale di componenti.

Huawei, che aveva governato il mercato cinese degli smartphone, continua a vedere un calo della sua quota di mercato. Honor, che è diventata una società indipendente all’inizio di quest’anno, non ha un numero significativo di vendite per diventare un marchio mainstream in Cina.

I primi cinque marchi di smartphone in Cina – OPPO, Vivo, Xiaomi, Huawei e Apple hanno rappresentato una quota di mercato del 91,8% nel primo trimestre. Segnaliamo che OPPO traina l’elenco al primo posto.

Honor è incluso nella lista ma si colloca soltanto al sesto posto. Con questo brand, la quota di mercato totale ammonta al 98 percento.

Mentre il primo trimestre del 2021 ha visto un aumento delle spedizioni di marchi di smartphone in Cina, il rapporto prevede un calo del 19,3% per il secondo trimestre, principalmente a causa della carenza di componenti richiesti.

Per quanto riguarda i mercati globali, un rapporto di Canalys rivela che le vendite di smartphone sono aumentate del 27% nel primo trimestre del 2021, raggiungendo 347 milioni di unità. Le prime cinque società di smartphone durante il primo trimestre sono rispettivamente: Samsung, Apple, Xiaomi, OPPO e Vivo.

