OPPO Foldable: certificato e pronto al lancio

Il presunto primo smartphone pieghevole di OPPO ha appena ottenuto una nuova certificazione; si dice che sarà dotato di un chip di immagine sviluppato autonomamente.

OPPO: cosa sappiamo del primo foldable della compagnia?

Un nuovo telefono OPPO con il numero di modello “PEUM00” è stato certificato dal Ministero dell'Industria e dell'Information Technology cinese e ora, un noto informatore ha affermato che il device non è altro che il primo pieghevole dell'azienda.

Secondo i rapporti precedenti, l'azienda cinese dovrebbe lanciare il suo primo foldable proprio questo mese. Sebbene ciò non sia ancora confermato, è abbastanza chiaro con questa certificazione che se il device in questione è davvero un pieghevole, il suo debutto è più vicino che mai. Il suggerimento arriva dal blogger tecnologico @WHYLAB.

OPPO aveva effettivamente mostrato in precedenza un concept di smartphone con pannello pieghevole e vari brevetti hanno indicato che la compagnia ha lavorato per diversa per la produzione di massa di un telefono del genere.

Si dice che il primo foldable del marchio cinese sia dotato di un processore di punta Qualcomm Snapdragon 888 o Snapdragon 888+. Sebbene il chip sia presto destinato a essere sostituito dallo Snapdragon Gen 1, è ancora uno dei SoC mobili più potenti in circolazione.

Il telefono dovrebbe anche chiamarsi OPPO Find N e adotterà uno schermo pieghevole verso l'interno. Secondo quanto riferito, questo display dovrebbe avere una qualità eccellente e una risoluzione 2K abbinata a una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Potrebbe anche essere dotato della tecnologia dello schermo LTPO, che consente una frequenza di aggiornamento dinamica da solo 1Hz fino a 120Hz, e ciò suggerisce un'elevata efficienza della batteria.

Ultimo ma non meno importante, lo smartphone pieghevole di OPPO potrebbe presentare il primo chip di immagine sviluppato dall'azienda. Il SoC utilizzerà un sensore Sony IMX766 da 50 MP personalizzato e sarà in grado di catturare immagini davvero sorprendenti.