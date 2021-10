OPPO foldable: ecco quando arriverà (RUMOR)

Il primo telefono pieghevole di OPPO dovrebbe essere lanciato a novembre; ecco quanto riportato da un recente leak emerso in rete.

OPPO foldable: tutto quello che sappiamo

Secondo quanto riferito, il colosso cinese OPPO sta lavorando al suo primo telefono pieghevole. Secondo un informatore cinese, la società rilascerà il suo primo foldable a novembre. Mentre il rumor ha rivelato alcune delle sue specifiche chiave, non è chiaro se il dispositivo si chiamerà OPPO Fold o se avrà un altro moniker.

Il presunto terminale in questione dovrebbe presentare un design pieghevole verso l'interno simile a quello del Galaxy Z Fold3 e del Mate X2 di Huawei. Si dice che sia dotato di un pannello OLED LTPO da 8 pollici capace di offrire una frequenza di aggiornamento di 120 W. Il dispositivo sarà alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 888.

È stato riferito all'inizio di questo mese che il presunto OPPO Fold sarebbe stato dotato di una batteria da 4.500 mAh, capace di supportare la ricarica rapida da 65 W. Dovrebbe arrivare con all'interno la ColorOS 12, ma non è chiaro se presenterà l'ultima versione di Android 12 o il “vecchio” Android 11.

Il primo telefono pieghevole del brand asiatico dovrebbe presentare una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 megapixel sul retro. Ancora una volta, non ci sono conferme sul numero di ottiche che saranno disponibili sulla back cover. Per i selfie, potrebbe possedere una snapper frontale da 32 megapixel. Per la sicurezza biometrica invece, potrebbe essere dotato di uno scanner di impronte digitali inserito sul frame laterale.

Gli altri dettagli del terminale sono ancora nascosti. Oltre a questo dispositivo, OPPO dovrebbe anche annunciare la serie di smartphone Reno7 in Cina il prossimo mese. Si dice che la line-up includa Reno7, Reno7 Pro e Reno7 Pro+. È probabile che questi modelli siano dotati – rispettivamente – di chipset Dimensity 920, Dimensity 1200 e Snapdragon 888.