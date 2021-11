OPPO Fold: e se fosse proprio così? (FOTO)

Il tanto atteso telefono pieghevole OPPO è stato avvistato su un sito Web di brevetti, e sfoggia un design che conferma le indiscrezioni precedenti. Se le voci che circolano online si dovessero rivelare veritiere, la società cinese di elettronica di consumo svelerà il suo primo telefono foldable alla fine di questo mese.

Specifiche tecniche del nuovo foldable di OPPO

Sebbene nulla sia ancora definitivo, lo smartphone OPPO Foldable è stato oggetto di diverse perdite e speculazioni ultimamente. La compagnia ha mostrato un prototipo di smartphone con display pieghevole nel 2019. Purtroppo, la società non ha riferito quando intende svelare il suo dispositivo con pannello che si piega.

A parte questo, la società ha tenuto nascosti i dettagli sul suddetto pieghevole. Tuttavia, l'azienda ha dato alla sua enorme base di fan un assaggio di uno smartphone arrotolabile, OPPO X 2021. Tuttavia, il lancio, i prezzi e altri dettagli sul primo telefono pieghevole del marchio sono ancora pochi e lontani tra loro.

Coloro che aspettano con il fiato sospeso per mettere le mani sul primo foldable del marchio asiatico, potrebbero non dover aspettare troppo a lungo. Secondo quanto riferito, il brand cinese toglierà i veli al suo primo telefono pieghevole a novembre. Secondo un rapporto precedente, il pieghevole verrà lanciato alla fine di questo mese insieme ai device facenti parte della line-up Reno7. Non è ancora chiaro se Oppo Fold sarà il nome definitivo dell'attesissimo smartphone.

Sebbene la compagnia non abbia né smentito né confermato queste speculazioni, 91mobiles ha scoperto che l'azienda ha depositato un nuovo patent per un telefono pieghevole sul CNIPA. È interessante notare che il design del prodotto in questione visto nelle immagini del brevetto sembra avere una sorprendente somiglianza con il prototipo del 2019.