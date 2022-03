OPPO Find X5 Pro monta la migliore batteria al mondo

Oggigiorno la maggior parte degli smartphone Android montano una batteria da 4500 mAh (o più) con il supporto a varie tecnologie di ricarica rapida, ma OPPO Find X5 Pro è l'unico smartphone della compagnia a essere munito di due singolari funzionalità in grado di garantire una lunga vitalità della batteria anche a fronte di più di 1600 cicli di ricarica completi.

Infatti, OPPO Find X5 Pro può fare affidamento su Smart Battery Health Algorithm e Battery Healing Technology, due particolari tecnologie che rientrano all'interno del programma Battery Health Engine.

OPPO Find X5 Pro monta una batteria unica nel suo genere

L'algoritmo sviluppato dal colosso cinese si occupa di controllare in tempo reale il potenziale elettrico degli elettrodi all'interno della batteria di OPPO Find X5 Pro, così da bilanciare costantemente il giusto livello di carica per evitare la formazione di una particolare specie di litio che deteriora la potenzialità di ricarica della batteria.

La tecnologia di OPPO è stata sviluppata dopo ben 3 anni di attente analisi in laboratorio: i dati raccolti in tutto questo tempo hanno permesso al team di sviluppo di realizzare un algoritmo che riesce a ridurre al minimo l'eventuale formazione di “litio morto“.

A questo punto entra in azione l'altra tecnologia sviluppata dal colosso cinese: Battery Health Technology. Essa si occupa di “riparare” gli elettrodi per ottenere così una forma più stabile e duratura. In questo modo la batteria dello smartphone di fascia alta può fare affidamento su un modulo più sicuro, con una migliore performance e soprattutto con una durata molto più lunga rispetto quella dei competitor.

Secondo i dati raccolti in laboratorio, infatti, con questa feature la batteria è in grado di offrire l'80% di carica a fronte di più di 1600 cicli completi di ricarica, pari più o meno a un utilizzo continuativo di 4 anni.

