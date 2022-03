OPPO Find X5 Pro: in arrivo una variante con un materiale più leggero

Dopo la simpatica risposta rilasciata da Samsung su Twitter a un post che ha come protagonista OPPO Find N e l’arrivo di una singolare cover per OPPO Find X5 Pro che migliora la dissipazione del calore, il colosso cinese è pronto a rendere disponibile all’acquisto la nuova variante Aqua Blue di OPPO Find X5 Pro con un materiale più leggero.

A partire dal prossimo 1° aprile, infatti, l’ultimo top di gamma di OPPO si potrà acquistare nella versione Aqua Blue che si andrà ad affiancare a Glaze Black e Ceramic White, per adesso solo in Cina.

OPPO Find X5 Pro: arriva la versione Aqua Blue con un materiale più leggero

Sebbene la nuova variante sia leggermente più spessa rispetto le altre due – 0.3 mm in più, per la precisione – in realtà è significativamente più leggera: si tratta di 195 grammi contro i 218 grammi delle altre due varianti, tutto merito del materiale in pelle che evidentemente ha un peso più contenuto rispetto le controparti in ceramica.

Materiale a parte, la versione Aqua Blue ricalca le stesse identiche caratteristiche tecniche che abbiamo imparato a conoscere in queste settimane. OPPO Find X5 Pro monta un incredibile display AMOLED da 6.7 pollici a risoluzione QHD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz con tecnologia LTPO e modulazione automatica del refresh. Posteriormente è presente un’ottima fotocamera tripla con due sensori da 50 MP e un sensore telescopico da 13 MP; il device può contare sul singolare NPU proprietario MariSilicon X che garantisce un’ottima resa delle foto anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Sotto la scocca è presente una batteria da 5000 mAh con tecnologia di ricarica rapida SUPERVOOC da 80W su cavo e 50W in wireless, mentre come sistema operativo è presente Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.

OPPO Find X5 Pro è disponibile all’acquisto su Amazon con consegna rapida in 1 giorno e senza costi di spedizione.

