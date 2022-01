OPPO Find X5: il lancio della nuova serie è dietro l'angolo?

In questi ultimi giorni si parla molto di OPPO Find X5 e OPPO Find X5 Pro, i nuovi smartphone di fascia alta di OPPO che dovrebbero arrivare molto presto secondo un inedito rumor circa la probabile data di lancio. Digital Chat Station, noto leaker piuttosto affidabile, ha pubblicato un post su Weibo in cui ha dichiarato che la compagnia cinese avrebbe programmato un evento di presentazione per il prossimo mese di febbraio.

Ecco la probabile data di lancio della serie OPPO Find X5

Secondo gli ultimi rumor pubblicati in rete, con molta probabilità OPPO Find X5 arriverà sul mercato con il processore MediaTek Dimensity 9000 a bordo – di fatto presentandosi come il primo device al mondo a montare il nuovo SoC -, mentre il modello OPPO Find X5 Pro dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Entrambi gli smartphone, inoltre, dovrebbero integrare il nuovo processore d'immagine MariSilicon X presentato durante gli OPPO Inno Day dello scorso anno.

Venendo al display, OPPO Find X5 Pro è atteso con un pannello AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione QHD+ e tecnologia LTPO 2.0 con frequenza di aggiornamento dinamica a 120 Hz, mentre internamente è molto probabile il supporto fino a 12 GB di RAM di tipo LPDDR5, fino a 512 GB di spazio di archiviazione di tipo UFS 3.1 e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W su cavo e 50 W in wireless. Grandi novità anche per quanto riguarda la fotocamera dove è previsto un sensore frontale Sony IMX709 da 32 MP, mentre sul retro si parla di una composizione tripla con sensore principale e ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 MP e un sensore terziario da 13 MP.

Il tutto verrebbe gestito da Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.