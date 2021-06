Oppo Find X3 Pro ha appena ottenuto ben 131 punti su DxOMark, pareggiando così con il flagship di Vivo dello scorso anno, l'X50 Pro+.

OPPO Find X3 Pro: uno dei migliori mai testati, nonostante…

Il super smartphone di punta di casa OPPO ha appena superato la valutazione della fotocamera di DxoMark. Il dispositivo ha ottenuto 131 punti nel test pareggiando così con il Vivo X50 Pro+. Il merito è della sua lente ultra grandangolare e del teleobiettivo corto, elementi che hanno ricevuto molti elogi dalla critica e non solo.

Secondo il rapporto, Find X3 Pro è il modello di smartphone di punta 2021 del gigante tecnologico cinese che offre una configurazione composta da quattro sensori sul retro. L'obiettivo principale è un sensore da 50 megapixel, abbinato a un altro ultra-wide da 50 megapixel, un teleobiettivo da 13 megapixel e una fotocamera per microscopio da 3 megapixel. Guardando il riepilogo del test, il terminale ha ottenuto 139 punti nel comparto FOTO, mentre ha ricevuto 111 punti per i VIDEO e 71 punti per i test di ZOOM.

Ciò si traduce in un gadget che detiene il sesto posto nella classifica DxOMark con la società di valutazione della fotocamera che lo elogia per il suo “colore vivido e piacevole nella maggior parte delle foto e dei video“, insieme alla sua buona conservazione dei dettagli sia nei video che nelle foto. Inoltre, la stima della profondità per le foto bokeh è risultata accurata, con la messa a fuoco automatica fluida e veloce per i video, che ha anche evidenziato la sua efficace stabilizzazione.

D'altra parte, il Find X3 Pro ha perso punti per l'instabilità di esposizione nelle scene ad alto contrasto. Allo stesso modo, anche l'adattamento dell'esposizione nei video è risultato spesso instabile. Durante le scene in condizioni di scarsa illuminazione, i video sono risultati essere sottoesposti e la messa a fuoco automatica era lenta. Anche le scene notturne hanno rivelato un forte rumore nelle acquisizioni video, mentre il rumore della luminanza e il bilanciamento del bianco a volte affliggevano sia le foto che i video. Nel complesso, il device offriva ottime prestazioni della fotocamera e si diceva che fosse uno dei migliori dispositivi che DxOMark abbia mai testato.

