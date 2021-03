Oggi è una giornata speciale per gli appassionati di smartphone. Oggi arrivano i nuovi ed attesissimi device della serie OPPO Find X3. Se desideri scoprire in tempo reale tutte le novità, ecco dove puoi seguire l’evento in diretta streaming.

OPPO Find X3, la serie: come seguire l’evento in diretta

Il modo più semplice per seguire in diretta il lancio dei device è attraverso il canale YouTube ufficiale di OPPO. L’evento inizierà oggi, 11 marzo, a partire dalle 12.30.

Per guardare il lancio, devi solo cliccare play sul box di YouTube presente in pagina. Ti ricordiamo che sulle pagine di Telefonino.net potrai scoprire in tempo reale tutti i dettagli dei device, inclusi prezzo, uscita e disponibilità sul nostro mercato dei nuovi OPPO Find X3.

Smartphone