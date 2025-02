Oppo Find N5, il pieghevole super sottile si mostra in tutte le sue colorazioni

Oppo continua a stuzzicare gli utenti che aspettano con ansia il suo prossimo smartphone pieghevole, vale a dire il Find N5, che punta in maniera convinta su un design incredibilmente sottile e raffinato.

Dopo aver apprezzato la piega quasi del tutto sparita sul display, i render condivisi dai noti informatori Evan Blass e Arsene Lupin offrono uno sguardo completo al design ed alla gamma di colori di Oppo Find N5, che include nero, bianco e viola.

Oppo Find N5: i nuovi colori sono già online

Esteticamente, il Find N5 sembra un’evoluzione del Find N3, con un grande modulo circolare per la fotocamera posteriore e il logo Oppo posizionato sotto di esso. Tuttavia, la parte frontale presenta alcune novità significative: i bordi dello schermo sono stati ridotti al minimo. A differenza del Pixel 9 Pro Fold di Google, che mantiene ancora una cornice evidente sul lato sinistro, il Find N5 offre una transizione fluida tra il vetro e il meccanismo di cerniera, creando un design più integrato e di livello premium.

Oppo Find N5 intende conquistare il titolo di foldable più sottile e compatto sul mercato: secondo le indiscrezioni, il dispositivo potrebbe misurare appena 4,2 mm quando viene aperto. Il display interno sarà un pannello OLED 2K, mentre quello esterno manterrà una forma piatta e convenzionale. Inoltre, il Find N5 potrebbe essere il primo smartphone pieghevole a debuttare con la variante a 7 core del chipset Snapdragon 8 Elite, garantendo prestazioni da vero top di gamma. Nonostante il profilo sottile, il device potrebbe ospitare una batteria da 5.700 mAh, supportando una ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 50 W.

Tra le caratteristiche confermate ci sono la resistenza all’acqua con certificazioni IPX6, IPX8 e IPX9, un sistema a tre fotocamere firmato Hasselblad, una nuova edizione in colore bianco e un sensore per le impronte digitali laterale. Come il suo predecessore, Oppo Find N5 dovrebbe essere lanciato presto a livello globale.