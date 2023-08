OPPO Find N3 Flip: svelato il suo processore interno

In queste ore apprendiamo che il prossimo clamshell OPPO Find N3 Flip è prossimo al lancio. Dal sito di Geekbench scopriamo anche quale sarà il processore di bordo, ovvero l’ottimo MediaTek Dimensity 9200.

Stando a quanto si scopre in rete, sembra che il colosso della tecnologia annuncerà il nuovo Find N3 Flip il prossimo 29 agosto in Cina; giusto per chi non lo sapersi, N2 Flip – che è ancora ottimo – è stato presentato solo pochi mesi fa, precisamente a dicembre dello scorso anno. Su Amazon si trova disponibile a 1199,99€, spese di spedizione incluse, con un pratico supporto magnetico da auto.

OPPO Find N3 Flip: tutto quello che sappiamo

Dal sito di Geekbench apprendiamo che il nuovo OPPO Find N3 Flip disporrà del processore MediaTek Dimensity 9200; il modello dello scorso anno invece, era dotato del SoC Dimensity 9000 Plus. Il numero di modello di questo nuovo device è PHT110. Si noti che sul sito non viene nominato chiaramente il chip interno, ma vengono citate le caratteristiche tecniche del chip del colosso taiwanese; questo SoC lo troviamo anche su altri device del gruppo BBK Electronics: Vivo X90, X90 Pro e OPPO Find X6.

Non di meno, da Geekbench scopriamo che il clamshell di nuova generazione arriverà con 12 GB di RAM, funzionerà su Android 13 e pare che ci sarà anche una variante da ben 16 GB di memoria RAM. La skin sarà la ColorOS in versione 13.1. Dal sito vediamo che ha ottenuto 1367 punti nei test single-core e 4168 punti nel multi-core.

Arriviamo al fronte fotografico: qui avremo un grosso update rispetto al passato; ci sarà un modulo fotografico ridisegnato con all’interno un sensore principale Sony IMX890 da 50 megapixel con OIS, coadiuvato da un’ultrawide da 48 Megapixel Sony IMX581 e da un tele IMX709 da 32 Megapixel con zoom ottico 2X. Non si conoscono altri dettagli; sembra solo che lo schermo esterno sarà più grande di quello visto sul modello precedente.

