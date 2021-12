OPPO Find N è pronto per sfidare il Samsung Galaxy Z Fold3

Il primo telefono pieghevole OPPO Find N verrà lanciato il 15 dicembre, il design è stato già spoilerato. Oramai non c'è nulla che non sappiamo di questo terminale.

OPPO Find N: cosa (non) sappiamo?

OPPO Find N sarà il primo smartphone foldable del colosso cinese e verrà svelato alle 16:00 (ora locale) il 15 dicembre attraverso l'evento INNO Day 2021 dell'azienda. Un tweet rilasciato dal marchio ci permette di dare uno sguardo al design del Find N. Viene menzionato anche che Pete Lau assumerà il nuovo ruolo di Chief Product Offer (CPO) presso la società.

Find N è nato durante i quattro anni di intensa ricerca e sviluppo dell'azienda e sei generazioni di prototipi. La maggior parte degli smartphone disponibili sul mercato offre configurazioni e design simili. Secondo Lau, l'industria degli smartphone ha raggiunto un limite se si tratta di offrire funzionalità come frequenze di aggiornamento elevate, fotografia mobile, ricarica rapida e così via. Quindi, l'azienda ha deciso di avventurarsi nel segmento pieghevole.

OPPO ha iniziato a lavorare al primo prototipo find N nel 2018. Mentre Samsung, Huawei e Xiaomi hanno già presentato i loro smartphone pieghevoli, la compagnia cinese non ne ha ancora lanciato uno. Lau ritiene che “è meglio lanciare un prodotto in un secondo momento quando è pronto per offrire un'ottima esperienza utente invece di correre semplicemente per stare al passo con le tendenze“. Ha aggiunto che Find N sarà un dispositivo bello e facile da usare. L'azienda si è impegnata per risolvere i punti deboli come la piega nel display e i problemi di durata che sono stati visti sui pieghevoli di altre marche.

I rapporti hanno rivelato che il Find N avrà un display interno LTPO OLED con refresh rate da 120Hz da 8 pollici, un display della copertura da 60Hz con design perforato, una snapper frontale da 32 megapixel, una camera da 50 megapixel (Sony IMX766) + 16 megapixel (Sony IMX481) + unità tripla lente da 13 megapixel (Samsung S5K3M5) e una batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 65 W. Sarà dotato di SoC Snapdragon 888, 12 GB di RAM, fino a 512 GB di spazio di archiviazione e Android 12 con ColorOS 12.