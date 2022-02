OPPO F21 Pro+ 5G si mostra dal vivo: nuovo medio-gamma all'orizzonte?

Nel giorno più atteso dell'anno per i tanti fan di OPPO che sono in trepidante attesa dell'evento di presentazione di OPPO Find X5 Series di cui abbiamo parlato più volte in lungo e in largo, scopriamo che il colosso cinese ha in cantiere un nuovo device di fascia media svelato in alcune foto dal vivo: OPPO F21 Pro+ 5G.

Secondo le prime informazioni pubblicate in rete dal leaker Abhishek Yadav, abbiamo l'opportunità di conoscere in anteprima quello che potrebbe essere il lato posteriore del device: lo scatto mette in mostra un singolare sistema di fotocamere con tre sensori e il flash LED.

OPPO F21 Pro+ 5G è stato svelato in una foto dal vivo

Con una disposizione che in parte ricorda quella di Samsung Galaxy S22 Ultra con i sensori direttamente integrati all'interno del telaio, la foto del device di OPPO svela anche la presenza del connettore USB Type-C sul fondo, il jack audio da 3.5 mm e lo speaker mono di sistema – tutti inseriti in quello che sembra un telaio realizzato in alluminio spazzolato.

Sebbene non siano ancora disponibili informazioni ufficiali sulla scheda tecnica del device, le ultime indiscrezioni pubblicate in rete indicano che OPPO F21 Pro+ 5G non sarà altro che il rebrand di OPPO A96 5G lanciato ormai da diverse settimane.

In questo caso il device dovrebbe montare un display OLED da 6.43 pollici con fotocamera punch hole e una risoluzione Full HD+ da 1080 x 2400 pixel, spazio di archiviazione interno di tipo UFS 2.2 fino un massimo di 256 GB, il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G con RAM LPDDR4x e forse una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Per quanto riguarda la fotocamera principale, OPPO A96 5G monta un sensore principale da 48 MP accompagnato da due sensori di profondità da 2 MP; si spera che in questo caso il modello OPPO F21 Pro+ 5G affianchi al modulo principale un sensore ultra grandangolare e uno macro.