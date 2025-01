OPPO Enco X3i: i bellissimi auricolari true wireless al minimo storico

Devi assolutamente acquistare degli auricolari wireless ma sei indeciso perché ci sono veramente troppi modelli? Allora lascia che ti dia una mano. Ti segnalo un’occasione davvero straordinaria che trovi solo su Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello OPPO Enco X3i a soli 69,65 euro, anziché 129,99 euro.

Sembra incredibile ma ti assicuro che è tutto vero. Grazie a questo sconto speciale del 46% oggi avrai la possibilità di risparmiare la bellezza di oltre 60 euro sul totale. Si tratta del prezzo più basso di sempre e quindi devi essere davvero veloce. Con questi auricolari wireless puoi ascoltare la tua musica preferita in qualsiasi posto e fare chiamate senza disturbi.

OPPO Enco X3i: meravigliosi auricolari wireless a prezzo Hot

Non ci sono dubbi, se stai cercando degli auricolari true wireless di ottima qualità allora devi acquistare OPPO Enco X3i perché a questa cifra non trovi di meglio. Si presentano con un design elegante ed estremamente confortevole. Sono dotati di comodi inserti in silicone che si adattano le orecchie e garantiscono un ottimo isolamento acustico. Godono di un doppio driver dinamico da 10,4 mm per un suono potente e preciso.

Grazie alla cancellazione del rumore e un doppio microfono con intelligenza artificiale riuscirai a percepire la voce di chi ti sta parlando in modo nitido anche in ambienti affollati. La tecnologia Bluetooth 5.3 garantisce una connessione stabile, affidabile e senza latenza. Sono impermeabili con certificazione di grado IP55 e godono di una super batteria in grado di durare fino a 7 ore con una singola ricarica e 44 ore con la custodia.

Davvero una promozione da leccarsi i baffi. Scadrà da un momento all’altro quindi devi essere rapido. Perciò fiondati su Amazon e acquista i tuoi OPPO Enco X3i a soli 69,65 euro, anziché 129,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.