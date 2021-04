Nell’ultima settimana abbiamo visto voci che suggerivano il lancio di nuovi auricolari true wireless ultra-economici di OPPO. Le cuffie in questione sarebbero il le eredi delle Enco W11. Oggi, la compagnia cinese ha tolto i veli dalle sue Enco Buds e, effettivamente, sono decisamente interessanti. Ad esempio, sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) e di un grado di protezione IP54.

OPPO Enco Buds: ottimo rapporto qualità-prezzo

I nuovi auricolari Enco Buds sono dotati di ANC e questo è abbastanza inaspettato per delle cuffie TWS economiche. Questa feature permette di migliorare la qualità audio riducendo il rumore indesiderato in determinati ambienti. OPPOli ha anche dotati di una modalità a bassa latenza per una migliore esperienza di gioco. Si dice che la batteria supporti fino a 24 ore con una singola carica. L’azienda fornisce anche alcune funzionalità software per migliorare l’usabilità. Ad esempio, abbiamo connessioni automatiche e funzioni di chiamata intelligenti.

I nuovi hearables sono disponibili nei colori bianco e blu e hanno una forma angolare per una migliore indossabilità nelle orecchie. Presentano anche un microfono per una chiara qualità delle chiamate. Nel caso ve lo stiate chiedendo, la custodia di ricarica ha una porta USB di tipo C sul retro per una ricarica ottimale.

Gli auricolari OPPO Enco Buds True Wireless sono dotati di un driver dinamico da 8 mm con una sensibilità di 100,6 dB e una gamma di risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz. Si connettono tramite Bluetooth 5.2 con un raggio operativo di 10 metri ei formati supportati includono AAC e SBC. Non di meno, sono dotati di una batteria da 40 mAh ciascuno e la custodia ha una cella da 4,00 mAh. Gli auricolari impiegano fino a 2 ore per caricarsi completamente e due ore e mezza per entrambi gli auricolari con custodia di ricarica annessa. Le dimensioni misurano 67,0 x 40,4 x 27,2 mm, mentre l’auricolare misura 22,2 x 19,6 x 22,7 mm.

Gli hearables hanno un prezzo di 999 THB, che è di circa $ 32. Questi auricolari sono abbastanza convenienti se li confrontiamo con altri prodotti che offrono ANC. Sfortunatamente, la versione di oggi copre solo il mercato thailandese, ma ci aspettiamo che altri mercati riceveranno presto i nuovi auricolari.

