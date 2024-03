OPPO Enco Air3i: PREZZO FOLLE alla Festa delle Offerte di Primavera Amazon

Scegli per la tua musica preferita gli OPPO Enco Air3i, auricolari potenti e dal suono raffinato. Perfetti per intrattenimento e chiamate, sono la soluzione definitiva alle tue esigenze. Tra l’altro oggi sei fortunato. Infatti, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera di Amazon li acquisti a prezzo folle. Mettili in carrello a soli 37,99 euro, invece di 59,99 euro.

Si tratta di un’ottima occasione che devi assolutamente fare tua visto che, con l’iscrizione a Prime, hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

OPPO Enco Air3i: suono pazzesco

Scegli gli OPPO Enco Air3i per avere un suono pazzesco ogni volta che vuoi. Si tratta di auricolari dalla qualità premium in grado di migliorare il tuo ascolto sia in musica che in chiamata. Il driver da 13,4 mm regala bassi potenti e alti cristallini.

La tecnologia Bluetooth 5.3 assicura una connessione stabile e immediata in un raggio di 10 metri. Con la cancellazione del rumore IA non devi preoccuparti più di nulla. Tutto è perfetto. Super compatibili, li abbini a smartphone e dispositivi Android e iOS.

Acquistali adesso a soli 37,99 euro, invece di 59,99 euro. Approfitta ora della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon attivando la tua prova gratuita di 30 giorni ad Prime se ancora non sei iscritto al servizio. Per te tantissimi vantaggi tra cui pagamenti a rate tasso zero (quando disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Scegli il prodotto che fa per te tra le tantissime offerte disponibili in questo momento.