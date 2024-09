OPPO Enco Air3i a metà prezzo su Amazon: sono le cuffie TWS da prendere a meno di 30€

È il momento giusto per acquistare un nuovo paio di cuffie true wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo: grazie alla promozione in corso su Amazon, infatti, è possibile acquistare le OPPO Enco Air3i con un prezzo scontato di 29,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50% sul prezzo degli auricolari, venduti direttamente da Amazon. Per chi è alla ricerca di auricolari Bluetooth di qualità, l’offerta Amazon è quella giusta. Per accedere all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Enco Air3i: l’offerta Amazon è quella giusta

Gli auricolari OPPO Enco Air3i hanno tutto quello che serve per offrire ottime prestazioni con una spesa contenuta. Tra le specifiche troviamo la connettività Bluetooth 5.3 oltre che driver da 13,4 mm. Ci sono anche i controlli touch sulla scocca esterna degli auricolari ed è possibile sfruttare la cancellazione del rumore con intelligenza artificiale.

Gli auricolari sono certificati IPX4 (per l’utilizzo durante l’allenamento) e sono utilizzabili in abbinamento sia ai dispositivi Android che iOS. Da segnalare anche un’autonomia eccellente: con una sola carica, infatti, è possibile utilizzare gli auricolari per ben 5,5 ore mentre considerando anche la carica aggiuntiva garantita dalla custodia è possibile estendere l’autonomia fino a 35 ore di utilizzo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli OPPO Enco Air3i con un prezzo scontato di 29,99 euro e un taglio del 50% rispetto al listino. Gli auricolari sono venduti direttamente da Amazon. L’acquisto può avvenire premendo sul box qui di sotto e scegliendo poi la colorazione desiderata tra quelle disponibili.