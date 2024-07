OPPO Enco Air3: IMBATTIBILI a questo prezzo (-29%)

Gli OPPO Enco Air3 sono in offerta oggi su Amazon con uno sconto eccezionale del 29%, una promozione imperdibile per chi cerca qualità audio superiore e tecnologie avanzate. Questi auricolari sono equipaggiati con driver dinamici in titanio da 13.4mm, capaci di offrire un audio cristallino, fedele e dettagliato, che garantisce un’esperienza sonora senza pari. Approfitta subito di questa opportunità e falli tuoi al prezzo speciale di soli 49,99 euro, anziché 69,99 euro.

OPPO Enco Air3: impossibile resistergli con questo sconto

Le chiamate sono un momento in cui la qualità del suono fa la differenza, e gli OPPO Enco Air3 brillano grazie alla riduzione del rumore in chiamata AI. Questa tecnologia traccia intelligentemente la voce umana, eliminando i rumori di sottofondo e assicurando una chiarezza impeccabile anche negli ambienti più rumorosi.

Le specifiche tecniche degli auricolari includono una sensibilità dello speaker di 125±3 dB, che si traduce in un suono potente e vibrante. La batteria degli auricolari ha una capacità di 27mAh, mentre la custodia di ricarica offre 300mAh. I tempi di ricarica sono rispettivamente di 80 minuti per gli auricolari e 120 minuti per la custodia di ricarica, permettendo di godere di lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

Un’altra caratteristica distintiva degli OPPO Enco Air3 è la connettività Bluetooth 5.3 bineurale. Questa tecnologia all’avanguardia garantisce una bassa latenza e la possibilità di abbinare gli auricolari a due dispositivi contemporaneamente, offrendo una flessibilità d’uso incredibile. Che tu stia ascoltando musica sullo smartphone o partecipando a una videoconferenza sul laptop, il passaggio tra i dispositivi avviene senza soluzione di continuità.

L’ergonomia e il design degli OPPO Enco Air3 assicurano un comfort elevato anche dopo molte ore di utilizzo, rendendoli ideali per chi trascorre molto tempo in movimento o al telefono.

Approfitta di questa offerta straordinaria su Amazon e scopri il piacere di un suono perfetto con gli OPPO Enco Air3. La qualità audio di alto livello, le tecnologie innovative e l’eccezionale sconto del 29% rendono questi auricolari irresistibili al prezzo ridicolo di soli 49,99 euro.