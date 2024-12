OPPO Enco Air3: -50% con l'offerta Amazon di oggi per le cuffie TWS

Le OPPO Enco Air3 sono le cuffie true wireless su cui puntare in questo momento. Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare gli auricolari con un prezzo scontato di 34,99 euro invece di 69,99 euro. Si tratta di uno sconto del 50% che rende questi auricolari uno dei modelli “best buy“, soprattutto per chi non ama i modelli in-ear e preferisce auricolari meno invasivi. C’è anche la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate senza interessi. Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto.

OPPO Enco Air3: la scheda tecnica

Le OPPO Enco Air3 sono ottime cuffie true wireless che ora vengono proposte su Amazon con un prezzo decisamente interessante. Dotate di driver dinamico in titanio da 13,4 mm, queste cuffie possono sfruttare anche la riduzione del rumore in chiamata, con algoritmo AI, e hanno il Bluetooth 5.3 a bassa latenza e con possibilità di collegamento a 2 dispositivi in contemporanea.

Tra le specifiche troviamo la certificazione IP54 oltre a un’ottima autonomia, con possibilità di sfruttare fino a 25 ore di utilizzo, considerando la carica aggiuntiva della custodia, e con la ricarica rapida che permette di ottenere 2 ore di autonomia in appena 10 minuti di carica.

