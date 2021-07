OPPO e Vivo sono due produttori cinesi che faranno a breve il loro ingresso nel mercato dei tablet quest'anno. Una nuova perdita ha rivelato che entrambi i marchi annunceranno un totale di tre nuovi device per i mercati internazionali.

Il mondo dei tablet ha due nuovi protagonisti: OPPO e Vivo

Il settore dei tablet è aumentato lo scorso anno a seguito degli effetti della pandemia che ha costretto gli studenti a rimanere a casa e a frequentare la scuola online. Pertanto, molte famiglie hanno dovuto acquistare almeno un dispositivo tecnologico per i propri figli o per il proprio lavoro da remoto. Il mercato è ancora in crescita e sempre più aziende hanno intenzione i loro primi modelli in modo da accaparrarsi anche loro una “fetta” di questa torta.

Secondo Digital Chat Station, Vivo ha due tablet in fase di sviluppo mentre OPPO, la sua consociata di proprietà di BBK, ne ha uno in cantiere. Entrambi i costruttori dovrebbero lanciare una versione personalizzata dei loro sistemi operativi (leggasi “skin Android”) progettata per i suddetti dispositivi. Quindi dovremmo vedere i tablet di Vivo eseguire una variante speciale della OriginOS mentre il prodotto di OPPO eseguirà una ColorOS pensata appositamente per i grandi schermi.

Realme dovrebbe anche lanciare il proprio tablet quest'anno che arriverà come Realme Pad e OnePlus ha presentato una domanda di marchio per “OnePlus Pad“. Entrambe le società sono più vicine a OPPO, quindi è comprensibile il motivo per cui l'azienda madre quest'anno lancerà un solo tablet. Il gadget di OP eseguirà la ColorOS in Cina vista la recente fusione dei due brand.

