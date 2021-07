OPPO ha appena brevettato due nuovi pad di ricarica wireless capaci di caricare più dispositivi in contemporanea. Scopriamo maggiori dettagli nell'articolo completo.

OPPO: cosa sappiamo di questa inedita tecnologia?

C'è una crescente ricerca da parte dei produttori di smartphone di tecnologie capaci di allungare la durata della batteria e fornire soluzioni di ricarica rapida cablate o wireless. L'approccio delle aziende ha portato ad avere prodotti come il MagSafe di Apple o il MagDart di Realme (ancora da svelare).

Un recente deposito di brevetto ha dimostrato che il marchio cinese OPPO potrebbe prendere in considerazione la realizzazione di un pad di ricarica wireless per i suoi dispositivi. I dettagli completi e l'architettura tecnica del prodotto non sono stati resi noti in maniera ufficiale.

Tuttavia, si ipotizza che i pad di ricarica wireless possano caricare più dispositivi contemporaneamente. Ciò permetterebbe di offrire di per sé delle sfide, come abbiamo visto con i caricabatterie wireless che generalmente non offrono abbastanza potenza rispetto a diverse soluzioni di ricarica cablate ultraveloci prevalenti sul mercato.

Pertanto, avere un dispositivo che carica più smartphone in modalità wireless contemporaneamente potrebbe essere eccessivamente lungo. Il Power Pack MagSafe di Apple può offrire solo una ricarica da 15 W quando funziona in modalità wireless, ossia un valore molto più basso dei caricabatterie Qi.

Nel complesso, le soluzioni di ricarica wireless per device mobili possono essere sub-ottimali e più lente di un sistema di ricarica cablata. Anche la soluzione di Qi, già diffusa sul mercato, ha riscontrato alcuni seri problemi di potenza. Questi charger Qi infatti, sono soggetti a perdite di potenza durante il trasferimento a causa di un allineamento improprio o inadeguato.

Anche se non si sa molto sui patent in questione, il concept di ricarica wireless multipla dei device di OPPO sembra essere un prodotto eccitante.

OPPO

Elettronica