Le vacanze estive sono alle porte e OPPO ha scelto – tramite un comunicato stampa – di dare agli utenti 5 consigli pratici per ottimizzare l'autonomia dello smartphone e rimanere sempre connessi.

La durata della batteria è il parametro più importante per gli utenti, anche in vancanza resta fondamentare monitorare l'autonomia dello smartphone per restare sempre connessi. Lo smartphone si dimostra un valido alleato in molteplici occasioni, come per orientarsi in una città straniera, avendo in tasca un efficace navigatore GPS, o per contattare i numeri di emergenza in qualsiasi momento.

Quando la batteria si esaurisce tutte le funzioni dello smartphone risultano inaccessibili, quindi è fondamentale che il dispositivo garantisca un'autonomia adeguata. Ecco i 5 consigli di OPPO per restare sempre connessi anche in vacanza, senza preoccuparsi troppo dell'autonomia residua dello smartphone.

OPPO: 5 consigli pratici

Regolare la luminosità del display: Il display è il componente che incide maggiormente sull'autonomia dello smartphone. Impostando la regolazione automatica della luminosità, il sensore integrato regola il pannello in base alla luce ambientale, evitando consumi energetici eccessivi. Disattivare le funzioni non necessarie: Per migliorare l'autonomia del proprio smartphone è fondamentale disattivare GPS, Bluetooh, NFC e Wi-Fi, quando non ci servono. Anche disabilitare il traffico dati – quando non è necessario – può rivelarsi una buona abitudine per evitare un consumo energetico incontrollato. Disinstallare le applicazioni inutilizzate: Oltre ad occupare memoria interna, molte applicazioni funzionano in background e consumano energia anche quando sono chiuse. Disintallare le app inutilizzate o monitorarne il consumo in background contribuisce ad una miglior efficienza energetica. Utilizzare le versioni Lite delle app social: Molti social network (Facebook, Twitter, Instagram e Skype) dispongono di una versione Lite, manchevole di alcune funzioni ma meglio ottimizzata, caratteristica che si traduce in un minor dispendio energetico. Impostare la Dark Mode: Gli smartphone di ultima generazione consentono di impostare la modalità scura, questa funzione è particolarmente efficace sui dispositivi con display OLED e AMOLED, sui quali i pixel neri risultano spenti e non consumano energia.

Ricordiamo che OPPO lavora da anni per portare sul mercato la miglior tecnologia di ricarica, il nuovo top di gamma Find X3 Pro è compatibile con la tecnologia SuperVOOC 2.0 da 65W, che “consente di ricaricare lo smartphone da 0 a 40% in appena 10 minuti e di raggiungere il 100% in circa mezz'ora“. Grazie al gran lavoro di ottimizzazione dei potenti SoC Qualcomm, la batteria da 4.500mAh di OPPO Find X3 Pro “consente prestazioni eccezionali in ogni istante“.

Smartphone