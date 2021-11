OPPO pensa al futuro: ecco lo smartphone con display allungabile

Un nuovo brevetto OPPO svela uno smartphone con display allungabile, segno che la compagnia sta attivante pensando a un dispositivo capace di sfruttare un sistema meccanico per estendere l'area del display lungo l'asse verticale.

Il colosso cinese ha presentato la richiesta di brevetto al WIPO (World Intellectual Property Office) con una documentazione di ben 33 pagine: tramite essa un designer ha immaginato l'aspetto dello smartphone come dovrebbe apparire se fosse un prodotto pronto per la commercializzazione.

OPPO svela un brevetto di uno smartphone con display allungabile

Rispetto a uno smartphone come Samsung Galaxy Z Fold3, ad esempio, il display allungabile dello smartphone di OPPO si muove lungo un apposito binario attraverso cui il sistema di scorrimento si poggia per garantire una estensione del display senza indecisioni.

Il vantaggio di uno smartphone di questo tipo è tutto incentrato sulla comodità: nell'utilizzo standard si adopererebbe nella sua forma “chiusa", ovvero con il display ridotto nella sua dimensione ridotta; nel caso in cui sia necessario sfruttare una diagonale maggiore, magari per una video chiamata, per giocare o per registrare un video, allora il meccanismo di scorrimento offrirebbe all'utente un'area touch circa il doppio più estesa.

Potete ammirare il concept relativo allo smartphone di OPPO con display allungabile anche tramite il video sottostante, forse in grado di offrire una migliore rappresentazione di come potrebbe apparire il device nell'utilizzo di tutti i giorni.