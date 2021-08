OPPO ha appena brevettato la tecnologia Vein Unlocking per i suoi dispositivi indossabili; scopriamo insieme cos'è e come funziona.

OPPO Vein Unlocking: cos'è?

Il colosso tecnologico cinese ha recentemente ottenuto un brevetto per una nuova tecnologia che potrebbe essere utilizzata nei suoi futuri dispositivi indossabili. Nello specifico, la società ha richiesto un brevetto per una tecnologia di sblocco di un prodotto mediante le vene; stiamo parlando di una forma di sistema di sicurezza biometrico inedita e super sicura.

Questa feature ha un numero di brevetto CN110298944B e descrive un “Metodo di sblocco venoso e dispositivo di sblocco venoso“. OPPO aveva richiesto questo brevetto nel 2019, ma pare che gli sia stato concesso solo di recente.

Come da descrizione, il patent riguarda una funzionalità che permette di sbloccare un device mediante le vene. In altre parole, si tratta di un sistema biometrico simile al riconoscimento facciale o alla scansione delle impronte digitali ma che mappa le vene delle mani degli utenti. In particolare, questa tecnologia ha anche una stretta somiglianza con il sistema Hand ID di LG, che mappava lo spessore e le caratteristiche delle vene di un utente per sbloccare i vecchi telefoni del brand.

Quindi, possiamo aspettarci che il sistema mappi e registri lo spessore di ogni singola vena di una persona per verificarne l'identità e autorizzarne l'accesso.

Sebbene i dettagli più fini di questo brevetto siano attualmente sconosciuti, il sistema potrebbe potenzialmente avere una serie di applicazioni in vari prodotti elettronici dei giganti tecnologici cinesi. Ciò è particolarmente vero per i gdget indossabili dell'OEM cinese come cinturini o orologi intelligenti.

Ad ogni modo, non è chiaro se l'azienda stia effettivamente lavorando su un sistema del genere in questo momento o stia solo coprendo tutte le basi. Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e di restare connessi per futuri aggiornamenti in merito.

OPPO

Elettronica