Dopo ZTE, aziende come Xiaomi e Samsung hanno già fatto la loro mossa portando smartphone con fotocamera sotto il display. Ora, la quarta azienda ad avventurarsi nel settore con un UDC dovrebbe essere OPPO. La compagnia cinese ha già sviluppato questa tecnologia in passato e si sta infatti preparando a rivelare uno smartphone con la suddetta feature. Potremmo avere la possibilità di osservare questo e altro nella prossima settimana visto che la società si sta preparando a tenere un evento incentrato sulla fotografia.

OPPO: sta arrivando il primo device con selfiecam under display

Oggi, il vicepresidente di OPPO India e capo della ricerca e sviluppo Tasleem Arif è andato su Twitter per spoilerarte l'evento in arrivo incentrato sul comparto fotografico. Secondo il rapporto, il keynote è previsto per il 19 agosto alle 12:00, ora locale IST.

La premessa del dispositivo, per ora, rimane un mistero, ma tutto fa pensare alle fotocamere per dispositivi mobili. Secondo l'azienda, sta per arrivare una rivoluzione che trasformerà per sempre l'esperienza utente delle selfiecam e del loro modo di funzionare. Questo significa sicuramente molto di più che portare una fotocamera sotto il display. Cosa ha in mente OPPO? Dovremo aspettare fino alla prossima settimana per saperlo.

All'inizio di questo mese, la compagnia cinese ha rivelato di aver completato lo sviluppo della sua fotocamera sotto il display di seconda generazione. La tecnologia è frutto di una collaborazione con BOE Display. Se ricordate, i pannelli hanno giocato un ruolo importante nell'arrivo di questo tipo di “fotocamera invisibile”.

Dopotutto, la parte del display in cui entra la fotocamera deve avere una densità di pixel maggiore rispetto all'intero display. Sfortunatamente, la società non ha rivelato molto su questa tecnologia al momento. La rivelazione completa potrebbe avvenire nella prossima settimana durante l'evento e pare che l'azienda rivelerà il suo primo concept di smartphone con camera UDC.

