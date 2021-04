A quanto pare, l’orologio intelligente OPPO Band Vitality Edition – che verrà lanciato il 6 maggio insieme alla prossima serie di smartphone K9 e agli auricolari Enco Air – arriverà in due bellissime colorazioni.

OPPO Band VE: tonalità

Stando a quanto appena emerso dalla Rete, i nuovi dispositivi indossabili intelligenti di OPPO saranno disponibili in due varianti di colore: l’imminente Band Vitality Edition del gigante tecnologico cinese sarà disponibile, infatti, nelle vivaci colorazioni arancione e blu.

Come la maggior parte dei fitness band intelligenti, Band Vitality Edition supporterà in tempo reale il monitoraggio dell’ossigeno nel sangue e la frequenza cardiaca, ma consentirà agli utenti anche di controllare la musica sui propri smartphone.

Ma non è finita, dato che tra le funzioni che troveremo sulla Band Vitality Edition della comagnia cinese sono anche previste la resistenza all’acqua fino a 50 metri e la modalità sportiva multipla; l’indossabile intelligente dovrebbe essere dotato di anche un pannello AMOLED sul davanti.

Per avere dettagli più precisi sulla prossima Vitality Edition dovremo attendere l’annuncio ufficiale, previsto per il 6 maggio. Nel frattempo, vale la pena ricordare che nello stesso giorno OPPO presenterà anche il nuovo smartphone OPPO K9 5G, che disporrà – a quanto pare – di un display S-AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione FHD +, frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz e di campionamento tattile di 180 Hz. Dalle indiscrezioni è emerso inoltre lo schermo del terminale integrerà il lettore per le impronte digitali e una selfie-cam frontale da 32 megapixel. Infine, il K9 5G dovrebbe avere a bordo il processore Snapdragon 768 da 2,8 GHz e una batteria da 4.300 mAh supportata dalla ricarica rapida da 66 W (il terminale potrà essere ricaricato al 100% in circa 35 minuti).

