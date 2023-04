OPPO Band Sport: offerta incredibile su Amazon (solo 29€)

Di smartband ce ne sono davvero tantissimi, ognuno con una loro fascia di prezzo dovuta alle varie caratteristiche tecniche presenti, ma oggi vi parliamo di una promozione inerente a uno dei migliori in commercio venduto a un prezzo ridicolo. Stiamo parlando dell’OPPO Band Sport che presenta numerose funzioni anche inaspettate per la fascia di prezzo di cui fa parte e oggi su Amazon lo potrete acquistare a soli 29,99 euro invece di 49,90 euro grazie allo sconto del 40%.

OPPO Band Sport: economico, ma non nelle funzionalità

OPPO Band Sport può essere utilizzato durante qualsiasi attività sportiva, dalla camminata allo yoga, fino al nuoto grazie alla sua resistenza all’acqua fino a 50 metri. Inoltre, il dispositivo è leggero e confortevole da indossare, con un peso di poco più di 20 grammi. La sua ampio display da 1’’ AMOLED lo rende facile da leggere in qualsiasi condizione di illuminazione.

Non si corre sempre nello stesso modo, per ottenere i massimi risultati, l’esclusivo programma ‘’Corsa Brucia grassi’’ è un vero coach che guida verso una migliore forma fisica. Tramite la app si può guardare un video esplicativo prima di iniziare, OPPO Band controllerà l’ esercizio e alla fine darà tutti i risultati con i consigli per migliorare. Dopotutto sono presenti ben 12 modalità di allenamento e un’autonomia incredibile di 12 giorni con tanto di ricarica rapida in appena 90 minuti. Importante anche il monitoraggio della salute che consente di monitorare la vostra attività cardiaca a riposo o durante l’allenamento, nonché il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue durante il sonno.

OPPO Band Sport, quindi, è un dispositivo fitness di ottima qualità che presenta una serie di funzioni di alto livello per aiutare a mantenere uno stile di vita sano e attivo. Con il 40% di sconto su Amazon, questo prodotto è un’ottima soluzione per tutti gli amanti dello sport e del benessere fisico. Al prezzo super accessibile di soli 29,99 euro è un affare che dovete assolutamente fare, anche perché con Amazon Prime potrà essere vostro in pochissimi giorni senza spese di spedizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.