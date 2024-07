OPPO Band 2 o Enco Free 2i a 9,99 euro con questi 3 bundle

Sullo store ufficiale è possibile ottenere la smart band OPPO Band 2 o gli auricolari Enco Free 2i a 9,99 euro scegliendoli in bundle con i nuovi OPPO Reno 12 Pro, Reno 12 e Reno 12 FS. La promozione è valida fino al prossimo 31 luglio.

Nello specifico, la Band 2 è proposta a 9,99 euro sia con il Reno 12 FS che con il Reno 12, mentre con il Reno 12 Pro il prezzo scende a 3,99 euro grazie al bundle che comprende il caricabatterie ufficiale da 80W e gli Enco Free2i a 4 euro.

I nuovi bundle di OPPO

Ecco nel dettaglio i bundle disponibili su OPPO Store con protagonisti Band 2 ed Enco Free 2i:

L’acquisto tramite il negozio ufficiale del marchio OPPO consente di beneficiare di ulteriori vantaggi, oltre ai bundle citati qui sopra. Uno di questi è la possibilità di scegliere il pagamento in dieci rate a interessi zero con PagoDIL, oppure in tre rate a tasso zero scegliendo Scalapay. In più, su tutti gli ordini di importo superiore a 99 euro è possibile usufruire delle spese di spedizione gratuite.

Per tutte le altre offerte in corso sullo store di OPPO, invece, è sufficiente collegarsi su questa pagina dedicata del sito ufficiale.