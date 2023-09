OPPO Band 2, il wearable COMPLETO e FUNZIONALE ad appena 54€

L’offerta sbalorditiva Amazon di oggi riguarda un fitness tracker amato e lodato da moltissimi utenti: OPPO Band 2. Il dispositivo, infatti, complice uno sconto scioccante del 22%, quest’oggi può essere tuo spendendo la cifra minima di appena 54€.

Nonostante il calo di prezzo importante e lo sconto a due cifre OPPO Band 2 è pronto a soddisfare tutte le tue personali esigenze, sia dal punto di vista del fitness (è un tracker preciso e completo) che per quanto riguarda l’aspetto legato alla salute.

C’è il 22% di sconto su Amazon per l’ottimo OPPO Band 2, che affare

OPPO Band 2 monta un bel pannello AMOLED da 1.57 pollici con una perfetta luminosità anche sotto la luce diretta del sole, è presente una mega batteria che ti accompagna per ben 14 giorni a fronte di una singola ricarica ed è anche compatibile al 100% con tutti gli smartphone iOS e Android.

Sul versante interno, inoltre, il wearable del colosso cinese monta un preciso sensore HR per il tracking costante del battito cardiaco e anche della SpO2 (concentrazione di ossigeno nel sangue), mentre il suo lato profondamente smart è sempre al tuo servizio per tracciare fino a 100 modalità di allenamento all’aperto e al chiuso.

A questo prezzo e con questo sconto non puoi assolutamente farti scappare il wearable completo e funzionale di OPPO, addirittura in consegna rapida in appena 24 ore e senza costi di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

