OPPO spoilera l'arrivo di un nuovo smartwatch con “quasi nessun difetto“. Ricordiamo, a tal proposito, che la società cinese è entrata nella categoria dei wearable lo scorso anno con il primo OPPO Watch. Da allora, la società ha rilasciato solo un altro indossabile; si chiama OPPO Band ed è un fitness tracker declinato in due iterazioni: sport e style. Entrambi questi prodotti hanno ottenuto più varianti nei mesi successivi al lancio del gadget originale. Ora, sembra che la compagnia asiatica stia anticipando il debutto del suo prossimo smartwatch.

OPPO: cosa sappiamo del nuovo smartwatch?

Oggi, in vista dell'evento di lancio della serie Reno6 in Cina, l'azienda ha tenuto una conferenza esclusiva per la stampa. In questo incontro, l'azienda ha rivelato che presenterà un nuovo smartwatch.

Sfortunatamente, l'OEM cinese non ha detto quando svelerà questo indossabile. Tuttavia, ha confermato che l'imminente OPPO Watch non avrà “difetti” (o quasi). Infine, questo dispositivo sarà caratterizzato da un chip chiamato Apollo4s, sviluppato congiuntamente da Ambiq e OPPO.

Sebbene la compagnia deve ancora rivelare il nome ufficiale di questo orologio intelligente, un nuovo deposito di marchio da parte dell'azienda suggerisce che questo indossabile potrebbe essere lanciato come OPPO Watch Free. Non di meno, l'azienda ha depositato questo marchio presso l'EUIPO (Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale) all'inizio di questa settimana. Ad ogni modo, questa è solo un'ipotesi un po' bizzarra e decisamente azzardata, pertanto vi chiediamo di prendere queste informazioni con “un pizzico di sale“.

Detto questo, ci aspettiamo di saperne di più su questo misterioso OPPO Watch prima del suo lancio tramite la sua apparizione presso i principali portali per la certificazione, attraverso fughe di notizie e indiscrezioni, nonché mediante teaser trailer pubblicitari ufficiali. Restate connessi.

