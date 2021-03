Il caricabatterie wireless OPPO AirVOOC da 45 W ha appena ottenuto la certificazione in Indonesia, quindi si presuppone che il lancio globale sia imminente. Per chi non lo sapesse, il colosso cinese ha presentato il suddetto prodotto il giorno dopo la presentazione di Find X3 Pro. Il charger ha un prezzo di 329 yuan ($ 50) nel Paese interno. Ora, è apparso sulla certificazione Indonesia Telecom indicando un imminente debutto su scala mondiale.

OPPO: il caricatore wireless più veloce che ci sia

Avvistato dal tipster Mukul Sharma, un caricabatterie wireless OPPO con numero di modello OAWV02 appare sul sito web di Indonesia Telecom. Questo è il caricabatterie wireless AirVOOC da 45 W lanciato in Cina. Sebbene Find X3 Pro si ricarichi senza fili fino a 30 W, non abbiamo ancora un caricabatterie che supporti il ​​protocollo AirVOOC a livello globale.

Bene, questo potrebbe essere quello che OPPO sta portando in commercio per la sua ultima ammiraglia appena svelata. Sorprendentemente, OPPO Ace2, lanciato in Cina lo scorso anno, supporta una ricarica wireless più elevata fino a 40 W, che è 10 W in più rispetto al Find X3 Pro 2021. Bizzarro.

OPPO AirVOOC 45W wireless fast charger, which was unveiled in China a little while ago, has now received the Indonesian Telecom certification.#OPPO pic.twitter.com/BRxFZ9HkRz — Mukul Sharma (@stufflistings) March 17, 2021

Inoltre, anche OnePlus sta commercializzando un caricabatterie wireless da 50 W nei mercati globali con la serie OnePlus 9. Aspettiamo e vediamo come questi caricatori differiranno nell’utilizzo l’uno dall’altro, anche se pensiamo che questi possano essere simili, almeno nella struttura e architettura interna.

A proposito, il caricabatterie wireless AirVOOC OPPO 45W supporta ingressi da adattatori 18W / 20W / 65W. Per l’output, i dispositivi che supportano la tecnologia AirVOOC possono utilizzare il 45W, ma altri (protocollo Qi) sono limitati a 15W.

Il caricabatterie ha una classica porta di tipo C, sei protezioni per la sovratensione, sovracorrente e il rilevamento dei corpi estranei; non di meno, è presente una ventola per mantenere il tutto fresco e supporta i telefoni con custodie con spessore inferiore ai 2 millimetri.

OPPO

Smartphone