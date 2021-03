Quando è stato annunciato OPPO Find X3 Pro 5G una delle caratteristiche che più ha incuriosito addetti ai lavori e non è una sua caratteristiche. In soldoni, uno dei sensori dello smartphone simula il funzionamento di un microscopio con ingrandimento fino a 60X. Tutto molto sensazionale e ben spendibile a livello pubblicitario, ma nella pratica? Lo abbiamo messo accanto a un paio di microscopi ed ecco cosa è emerso.

OPPO Find X3 Pro come microscopio: la prova

Prima di dare un’occhiata agli ingrandimenti che è in grado di fare questo dispositivo, è bene capire com’è possibile che questo smartphone – in qualche modo – integri un microscopio. La prima obiezione, che chiunque conosca la struttura di un microscopio potrebbe sollevare, è: ok, ma dov’è la fonte luminosa?

OPPO non ha fatto le cose a caso e il sensore usato per questa funzione è dotato di uno speciale anello luminoso, che si attiva solo aprendo la modalità microscopio. Quanto al sensore in sé, si tratta di una camera da 3MP con obiettivo 4P, messa a fuoco fissa ed apertura focale f/3.0. Un sensore che, come ti mostrerò a brevissimo, è in grado di fare cose che fino ad oggi su smartphone non si erano mai viste.

La prova pratica

Inutile riempirsi di belle parole per incensare questo device così particolare, meglio armarsi di vetrini, microscopio professionale ed attivare la fotocamera del Find X3 Pro.

Per i confronti abbiamo usato un microscopio professionale utilizzato quotidianamente in un ambulatorio medico veterinario per fare diagnosi e uno destinato ad un utilizzo più amatoriale, ma comunque dotato di display che ne semplifica l’utilizzo anche ai meno esperti.

Microscopio professionale 40X

La prima prova l’abbiamo fatta con fiori e pollini, provando ad ingrandire a 30X e 60X con il device, passando prima dal microscopio professionale settato a 40X.

OPPO Find X3 Pro a 60X

OPPO Find X3 Pro a 30X

Abbiamo proseguito con qualcosa che forse metterà in difficoltà i più deboli di stomaco: parassiti (acari dell’orecchio di un gatto).

In questo caso, probabilmente lo smartphone ha dato quasi il meglio di sé, permettendo di vedere bene i parassiti, quasi bene come al microscopio professionale (che però è molto più grande e pesante… soprattutto, non puoi usarlo per fare altre mille cose!)

Microscopio Professionale – 40X

I parassiti sono ben definiti e questo ha dell’incredibile. Non ti indichiamo dove sono gli acari, divertiti a trovarli!

OPPO Find X3 Pro – 60X

La terza prova era quella un po’ più complessa ed in effetti il piccolo microscopio all’interno dello smartphone ha avuto serie difficoltà. Grani di sale frantumato, tenuti insieme con olio di paraffina.

Vetrino con sale

Una visualizzazione complessa, perché i cristalli di sale tendono a rifrangere la luce in modo diverso e risultano difficili da visualizzare e mettere a fuoco.

Microscopio professionale – 40X

Ad ogni modo, con un po’ di difficoltà e molti movimenti, siamo riusciti a cogliere il dettaglio di un frammento di sale.

OPPO Find X3 Pro – 60X

Bonus: prove fatte a casa

Ovviamente, non mi sono limitata a provare lo smartphone esclusivamente con dei vetrini, anzi: il divertimento è ingrandire qualsiasi cosa.

Ti aggiungo due prove bonus, anche loro hanno dell’incredibile. La prima è quella di un insetto (che non è stato torturato, è sano e salvo ovviamente!) che avrà avuto dimensione di due o tre millimetri: è saltato fuori dall’insalata appena raccolta dall’orto.

Insetto, dimensioni naturale (scatto macro con OPPO Find X3 Pro)

Preparati ad ammirarne gli occhioni!

OPPO Find X3 Pro – ingrandimento 60X

La stessa sera, ho avuto modo di dare un’occhiata da vicino al mio sangue. Avevo un vetrino a disposizione e quindi perché non provare?

OPPO Find X3 Pro – sangue su vetrino ingrandito a 60X

OPPO Find X3 Pro: funziona bene come microscopio?

La risposta è: dipende. Mentre facevo queste prove ho chiesto il parere di un professionista che utilizza quotidianamente un vero microscopio, per lavoro. Le sue impressioni su OPPO Find X3 Pro sono sono state decisamente positive. A suo avviso uno smartphone che è in grado di fare questo non solo può divertire gli utenti, ma – in alcune situazioni – può tornare utile anche per lavoro (magari sul campo).

Tutto perfetto, allora? No. Il vero limite di questa funzionalità è la difficoltà di messa a fuoco: non è affatto semplice. L’oggetto deve stare a 1-3 millimetri di distanza dallo smartphone e sei tu che devi muoverti per mettere a fuoco quello che ti interessa. Di buono c’è che puoi fare dei video, dai quali poi estrapolare screenshot in alta qualità, esattamente come ho fatto io durante i test.

Insomma, non è un dispositivo professionale, ma è impressionante cosa riesce a fare questo OPPO Find X3 Pro. È come avere un microscopio sempre in tasca? Con qualche compromesso, ma, si: è come averlo e non è l’unico punto di forza di questo gioiellino della tecnologia.

