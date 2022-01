OPPO A96 5G è ufficiale: design e specifiche del nuovo medio-gamma

A distanza di un paio di giorni dalla news relativa ai render leak di OPPO A96 5G, in queste ore il nuovo smartphone di fascia media di OPPO è stato ufficialmente svelato. Come avevamo previsto, il device si presenta con un design molto semplice, quasi minimal, e una scheda tecnica indirizzata agli utenti alla ricerca di una soluzione ideale per un uso “standard”.

OPPO A96 5G: caratteristiche e design

Frontalmente il pannello flat AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ da 2400 x 1080 pixel è interrotto da una fotocamera punch hole in alto a sinistra, mentre la frequenza di aggiornamento del display si ferma a soli 60 Hz – un elemento piuttosto divisivo considerando che, ormai, su Android, anche gli smartphone economici supportano almeno i 90 Hz. Sul retro le due fotocamere dispongono di due interessanti LED luminosi di notifica, gli stessi che troviamo su OPPO Reno7 Pro, e sono caratterizzati da un sensore principale da 48 MP e da un sensore di profondità da 2 MP.

Il cuore del device è il processore Qualcomm Snapdragon 695 accompagnato da 8 GB di RAM e 256 GB di spazio interno, con tanto di supporto all'estensione virtuale della RAM di ulteriori 5 GB. Munito di ColorOS 12, il device monta una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W.

Prezzo e disponibilità

Lo smartphone di OPPO è disponibile in pre-ordine in Cina a partire da oggi, con la vendita al pubblico dal 9 gennaio. Il device, nella sola configurazione 8+256 GB, è venduto al prezzo di 1999 yuan, circa 280 euro al cambio. Il device è disponibile nelle colorazioni Apricot Powder Warm Sun, Colored Glaze e Night Dream Night Star.