OPPO A76 è qui: design giovanile e ricercato a un prezzo super

A distanza di qualche settimana dall'ultimo rumor su OPPO A76 che ci aveva svelato anzitempo il design e le probabili specifiche del terminale Android, in queste ore il colosso cinese ha ufficializzato l'ultimo arrivo della Serie A.

Il terminale, come vedremo, si contraddistingue con un design giovanile e curato (merito della lavorazione OPPO Glow) e un prezzo di lancio davvero molto interessante.

OPPO A76: caratteristiche e desing

Frontalmente il device di OPPO si presenta come uno dei tanti smartphone Android di fascia media: display ampio da 6.56 pollici a risoluzione HD con fotocamera punch hole nell'angolo superiore sinistro e frequenza di aggiornamento a 90 Hz (con campionamento al tocco a 180 Hz). Il rapporto schermo/corpo dell'89.9% è una buona conquista per l'azienda, soprattutto per un device che si posiziona in una fascia di prezzo piuttosto agguerrita. OPPO A76 si contraddistingue dal resto dei terminali di fascia economica grazie alla lavorazione OPPO Glow: si tratta di un soluzione proprietaria che conferisce al telaio posteriore una matrice in grado di realizzare simpatici giochi di luce.

Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 680 con 4 GB di RAM e 128 GB di spazio interno espandibile fino a 1 TB tramite microSD – la compagnia conferma anche la presenza della funzione di espansione virtuale della RAM -, mentre la batteria da ben 5000 mAh può contare sulla ricarica rapida SUPERVOOC da 30W che garantisce 3 ore e mezza di utilizzo dopo appena 5 minuti di ricarica.

Il nuovo smartphone della Serie A conta su una doppia fotocamera posteriore costituita da un sensore principale da 13 MP con apertura f/2.2 e un sensore secondario da 2 MP per le foto ritratto. Inoltre, la fotocamera supporta lo zoom digitale 6x e fino a 20 scatti in modalità burst. Dotato di Android 11 con la personalizzazione ColorOS 11.1, l'OS dispone di singolari funzionalità come Bullet Screen Message, FlexDrop, Three-finger Translate, System Booster, Link Boost e molto altro.

Prezzo e disponibilità

OPPO A76 è disponibile all'acquisto fin da subito su Amazon al prezzo di 249,99 euro nelle colorazioni Glowing Blue e Glowing Black. Le spedizioni partiranno da questa domenica 13 marzo.