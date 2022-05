OPPO A57 4G è ufficiale: tanta sostanza al prezzo giusto

A distanza di poco più di un mese dalla presentazione di OPPO A57 5G, in queste ore il colosso cinese svela ufficialmente il modello OPPO A57 4G: si tratta di un device molto economico, lo si intuisce fin da subito dal design, con una scheda tecnica basic e un prezzo di lancio molto aggressivo.

La strategia di OPPO per il nuovo smartphone sembra rispondere alle esigenze dei numerosi utenti alla ricerca di un device di fascia entry level con una scheda tecnica in grado di gestire senza problemi i task più comuni come la navigazione in rete, le telefonate, i social e altro.

OPPO A57 4G: caratteristiche e design

Riprendendo il discorso sul design, il nuovo smartphone entry level di OPPO dispone di un pannello LCD da 6.56 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1612 pixel con notch a goccia centrale, una caratteristica che sottolinea con forza l’anima economica del device. Sotto la scocca è presente un processore MediaTek Helio G35 con 3 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD, mentre per quanto riguarda l’autonomia è presente una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Posteriormente la fotocamera principale è costituita da un sensore principale da 13 MP e uno di profondità da 2 MP, mentre frontalmente un sensore da 8 MP si occupa di scattare i selfie. La connettività prevede il pieno supporto alle reti 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0 e c’è anche il jack audio da 3. 5mm. In attesa di scoprire se il device arriverà anche nel nostro Paese, il modello OPPO A76 è disponibile su Amazon ad appena 174€ e monta un display migliore, un processore più potente e un design un po’ più curato.

Scheda tecnica

Display LCD da 6.56 pollici a risoluzione HD+ da 720 x 1612 pixel;

Processore MediaTek Helio G35 con 3 GB di RAM e 64 GB di spazio interno espandibile tramite microSD;

Fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 13 MP e un sensore di profondità da 2 MP;

Fotocamera frontale con notch a goccia da 8 MP;

Connettività dual 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS e jack audio da 3.5 mm;

Dimensioni: 163.74 x 75.03 x 7.99 mm;

Peso: 187 grammi;

Batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33W su cavo;

Android 12 con la personalizzazione ColorOS 12.1.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di OPPO è disponibile in Thailandia al prezzo di circa 150 euro al cambio nelle colorazioni Glowing Green e Glowing Black. Non ci sono indicazioni circa un eventuale disponibilità anche per i mercati internazionali, ma vi terremo informati nel caso in cui dovessero esserci novità per il nostro Paese.

