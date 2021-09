OPPO A55 4G: le specifiche tecniche online prima del lancio

I dettagli chiave del futuro OPPO A55 LTE sono appena stati confermati in rete; il dispositivo è prossimo ad arrivare sul mercato. internazionale.

OPPO A55 LTE: facciamo il punto

Sappiamo infatti che OPPO lancerà un nuovo smartphone facente parte della serie A il 1° ottobre in alcuni mercati selezionati. Un'immagine teaser apparsa su Amazon India la scorsa settimana ha suggerito che la compagnia si starebbe preparando al debutto del nuovo A55 LTE. Sul sito del rivenditore è ora disponibile un microsito aggiornato, che conferma alcune delle caratteristiche chiave del terminale in questione.

Il portale rivela che il prossimo telefono della serie A dell'azienda cinese sarà dotato di un display da 6,5 pollici con selfiecam incastonata in un foro. Il pannello disporrà di una tecnologia speciale che servirà per il comfort per gli occhi. Per la sicurezza dei dati interni, ci sarà uno scanner per le impronte digitali inserito sul frame laterale e uno sblocco con il volto al seguito.

Il foro del pannello disponibile nell'angolo in alto a sinistra ospiterà una fotocamera selfie da 16 megapixel. La configurazione posteriore includerà una main camera da 50 megapixel, una macro da 2 megapixel e un obiettivo di assistenza alla profondità da 2 megapixel.

Il telefono arriverà in due colorazioni: Rainbow Blue e Starry Black. Sarà dotato di uno chassis a prova di schizzi, con tanto di certificazione IPX4. Gli altri dettagli sono ancora nascosti. Si spera che nuove informazion possano apparire in rete prima che diventi ufficiale il 1 ottobre.

Nelle notizie correlate, l'OEM cinese ha recentemente svelato l'F19, il Reno 6 Pro 5G Diwali Edition e le Enco Buds Blue in alcuni mercati selezionati.

Reno 6 Pro 5G Diwali Edition è dotato di un'interfaccia utente unica, 12 GB di RAM, 256 GB di spazio di archiviazione e una confezione diversa ha un prezzo di Rs 41.990 (~ $ 566). Sarà in vendita dal 6 ottobre in Sud Africa.