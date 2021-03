Il nuovo midrange di casa OPPO, l’A54 4G non è molto lontano dal suo debutto ufficiale poiché lo smartphone è stato recentemente avvistato attraverso un paio di siti web per la certificazione. Dopo aver fatto la sua comparsa all’interno dei portali NBTC, Indonesia Telecom e TKDN, il device ha ora superato il test presso il China Quality Certification Center (CQC); questo ci ha permesso di scoprire che il portatile godrà del supporto alla ricarica rapida da 18 W.

OPPO A54 4G si mostra timidamente sul web

OPPO A54 4G è stato individuato sul sito CQC con il numero di modello CPH2239. A parte il supporto per la ricarica rapida, l’ente non rivela altre specifiche dello smartphone. Da quel che emerge però, la variante con modem 4G LTE approderà nei mercati emergenti come quello indiano, mentre la controparte 5G arriverà nel resto del mondo.

L’elenco NBTC ha rivelato il numero del modello, il nome del dispositivo e i dettagli della connettività cellulare. Oltre a questi dati, non ci sono altre informazioni disponibili. Nell’elenco TKDN sono indicati il ​​numero di modello e le specifiche dello smartphone. Fra queste citiamo includono il supporto alla banda GSM: 900/1800 / 1900MHz, WCDMA: B1 / 3/5/8, FDD-LTE: bande 40. Ultimo ma non meno importante, il 24 febbraio, lo smartphone è approdato anche sul sito Telecom dell’Indonesia.

Le specifiche tecniche (ufficiose)

Il device dovrebbe disporre di un display LCD FHD + da 6,5 ​​pollici. Sotto la scocca dovrebbe essere presente una batteria da 5.000 mAh con una ricarica rapida da 18 W. Sotto il cofano, lo smartphone potrebbe essere alimentato da un chipset Snapdragon 480. Inoltre, questo potrebbe essere dotato di una fotocamera posteriore quadrupla composta da main camera da 48 Mpx, ultrawide da 8 Mpx e da due sensori minori da 2 Mega ciascuno. Nella parte anteriore, il dispositivo dispone di una lente da 16 MP per selfie e videochiamate. OPPO A54 5G dovrebbe godere di banchi RAM da 4 GB di RAM e di memorie integrate da 64 GB con possibilità di espansione mediante microSD.

Tutti gli altri dettagli sono ancora sconosciuti, ma ci aspettiamo qualche fuga di notizie prima del lancio ufficiale che dovrebbe avvenire a giorni.

