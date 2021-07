Il colosso cinese ha appena svelato il suo nuovo budget phone denominato OPPO A16; dispone di un processore Helio G35, di tre sensori fotografici sulla back cover, di una batteria avente una capacità energetica di 5000 mAh e molto altro ancora.

OPPO A16: le caratteristiche

Parliamo di OPPO A16 da diversi mesi oramai. Lo smartphone economico è finalmente diventato ufficiale in Indonesia e viene fornito con un chipset MediaTek entry-level, una configurazione a tripla lente e una grande batteria che alimenta il tutto. Diamo uno sguardo dettagliato alle specifiche, al prezzo e alla disponibilità del telefono.

Il nuovo dispositivo sfoggia un telaio in plastica come qualsiasi altro device economico. Misura 163,8 x 75,6 x 8,4 mm di dimensioni e pesa 190 g. Il dispositivo è disponibile in tre colori, ovvero Pearl Blue, Space Silver e Crystal Black. Sulla parte anteriore, presenta un pannello LCD da 6,52 pollici con una risoluzione di 720 × 1600 pixel (HD+), 269 PPI, ha una frequenza di aggiornamento di 60 Hz e una frequenza di campionamento del tocco di 60 Hz. Lo schermo ha una gamma di colori NTSC del 71%, rapporto di contrasto 1500:1 (tipico), luminosità di 480 nits (tipico), rapporto schermo-corpo dell'88,7% e una tacca a goccia.

Sotto il cofano, il terminale ospita un processore MediaTek Helio G35 abbinato a 3 GB di RAM LPDDR4x e 32 GB di memoria eMMC 5.1. C'è anche una batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica standard da 10 W. Per quanto riguarda il software, il telefono esegue la ColorOS 11.1 basata su Android 11.

Parlando in termini fotografici, il pannello posteriore del nuovo A16 sfoggia una configurazione a tripla ottica composta da un sensore primario da 13 MP, un monocromatico da 2 MP e un macro da 2 MP. Anteriormente invece, per selfie e videochiamate, il dispositivo utilizza uno sparatutto da 8 MP. Sul fronte della connettività, supporta dual-SIM, 4G, WiFi dual-band, Bluetooth 5.0, GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS, GALILEO, QZSS), porta USB di tipo C e cuffie da 3,5 mm Jack.

Altre caratteristiche includono lo slot per schede MicroSD e sensori come un accelerometro, quello per la luce ambientale, una bussola, un sensore di prossimità e un sensore di impronte digitali montato sul frame laterale. L'OPPO A16 ha un prezzo di IDR 1.999.000 ($ 138) in Indonesia. Non ci sono notizie ufficiali da parte dell'azienda in merito alla disponibilità del telefono in altri mercati. Tuttavia, c'è la possibilità che possa essere lanciato come OPPO A37 (2021) in alcune regioni del mondo.

