OPPO sta lavorando a un nuovo telefono della serie A chiamato OPPO A16, che probabilmente sostituirà l'A15 annunciato lo scorso anno. Il famoso informatore Evan Blass ha fatto trapelare i rendering del nuovo modello, rivelando il design e le varianti di colore. Il tipster è tornato in queste ore con alcuni nuovi rendering, alcuni dei quali confermano diverse specifiche chiave.

OPPO A16: specifiche tecniche e render 3D

I nuovi render 3D ci danno uno sguardo migliore al telefono nelle sue colorazioni complete: nero, blu e beige. Il dispositivo sfoggia un display con notch a goccia sul davanti e il suo pannello posteriore ha un sistema fotografico composto da tre sensori. Mentre il suo frame laterale sinistro è dotato di pulsanti del volume, il profilo destro ha un pulsante di accensione che funge anche da scanner di impronte digitali.

Le altre immagini mostrano che l'OPPO A16 sarà alimentato dal chipset Helio G35 e che avrà una batteria da 5.000 mAh. Anche l'elenco di Geekbench del telefono che è stato individuato il mese scorso ha rivelato che il suddetto telefono sarebbe stato dotat del processore entry-level di casa MediaTek. Il portale ha inoltre rivelato che il device avrà 4 GB di RAM e che funzionerà sul sistema operativo Android 11, il quale si sovrapporrà all'interfaccia utente ColorOS.

OPPO A16 è stato avvistato nel sito di certificazione FCC il mese scorso. L'elenco aveva già rivelato la capacità della batteria e il supporto alla fast charge da soli 10W. L'FCC aveva inoltre dichiarato che il dispositivo sarebbe stato dotato di Wi-Fi dual band, 4G LTE e Bluetooth.

Una recente perdita ha affermato che il telefono potrebbe giungere come OPPO A37 (2021) in alcuni mercati internazionali. Tuttavia, in merito a ciò, non ci sono conferme ufficiali. Vi invitiamo a prendere l'indiscrezione con “un pizzico di sale”. Probabilmente, il gadget diventerà ufficiale alla fine di questo mese.

