OPPO A11s: ecco il budget phone che sfida Motorola G10 Power

Mentre OPPO Find N registra un'incredibile prima fase di vendite e si pone come il vero antagonista degli smartphone pieghevoli di Samsung, in queste ore il colosso cinese svela anche OPPO A11s. Si tratta del nuovo budget phone dell'azienda che punta tutto sull'aspetto economico e su una scheda tecnica equilibrata e ideale per i giovani che si affacciano per la prima volta al mondo dei dispositivi mobile.

OPPO A11s: caratteristiche e design

Il nuovo smartphone di OPPO può contare su un display LCD da 6.5 pollici a risoluzione HD+ con frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Nonostante il suo aspetto economico, apprezziamo la scelta di OPPO di introdurre una fotocamera punch hole al posto del classico notch a goccia spesso abusato nei device a buon mercato.

Il retro in policarbonato accoglie il sensore di sblocco fisico e la fotocamera con tripla con sensore principale da 13 MP, sensore di profondità da 2 MP, sensore macro da 2 MP e flash LED dual tone. Sotto la scocca è presente il processore Qualcomm Snapdragon 460 – singolare la scelta di non puntare sui tanti SoC offerti da MediaTek – con 4/8 GB di RAM accompagnati da 64/128 GB di spazio interno.

Buona la batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 18 W, anche se stona un po' la scelta di puntare sul vecchio Android 10 con ColorOS 7.2; ci saremo aspettati almeno Android 11.

Prezzo e disponibilità

OPPO A11s è già disponibile in Cina sul sito ufficiale della compagnia al prezzo di 999 yuan, circa 140 euro, per il modello con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, e 1199 yuan, circa 170 euro, per la versione con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio interno.