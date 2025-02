Opera ha annunciato il nuovo browser che ti aiuterà a combattere lo stress

Opera continua il suo lavoro di innovazione nel panorama dei browser, grazie al lancio del nuovo e già chiacchierato Opera Air.

Nel concreto, parliamo di un browser che unisce strumenti per la produttività a funzioni dedicate al benessere mentale dell’utente. Quest’ultima proposta arriva dopo il successo di Opera One, che aveva già introdotto l’assistente AI Aria.

Come funziona Opera Air e quali sono le sue caratteristiche

Con un design semi-trasparente e una barra laterale flottante, Opera Air punta ad offrire un’esperienza di navigazione equilibrata tra lavoro e mindfulness. Tra le sue caratteristiche distintive spiccano i Boost, ovvero una selezione di paesaggi accompagnati da musica, suoni ambientali e battiti binaurali. Questi ultimi sono noti per favorire il relax e la concentrazione grazie alla riproduzione di determinate frequenze. Gli utenti possono avviare e gestire facilmente la riproduzione dal pannello laterale, scegliendo sessioni continue o con durata specifica.

Un altro elemento chiave è il Break Reminder, rappresentato da un’icona composta da tre linee che gradualmente si scoloriscono durante il lavoro. Quando l’icona è completamente sbiadita, è il momento di fare una pausa. Ma Opera Air non si limita a suggerire se e quando fermarsi: offre esercizi guidati per la respirazione, stretching per il collo, meditazioni e persino scan corporei completi, con sessioni che possono durare fino a 15 minuti per massimizzare il beneficio della pausa.

Nonostante il forte focus sul benessere mentale, Opera Air non rinuncia alle funzionalità avanzate del browser tradizionale. Gli utenti possono infatti continuare a beneficiare del blocco integrato per gli annunci, della VPN gratuita e dell’assistente AI Aria.

Disponibile gratuitamente per Mac e Windows, Opera Air rappresenta una soluzione accessibile per chi desidera mantenere alta la produttività senza trascurare la propria salute mentale: con un approccio innovativo, riesce a bilanciare perfettamente lavoro e benessere, posizionandosi come un’opzione interessante nel panorama dei browser moderni.