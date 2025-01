Addio a un importante Browser: utenti sconvolti dalla notizia

Una recente notizia sta sconvolgendo gli utenti di tutto il mondo che non erano preparati a questo addio. Il mondo dei browser mobile perde un protagonista innovativo e popolare. Stiamo parlando di Kiwi Browser, soluzione open source per Android che ha annunciato la sua chiusura definitiva prevista per la fine di gennaio 2025.

Arnaud Granal, il fondatore, ha comunicato la triste notizia ufficialmente: “Kiwi Browser è ora archiviato. Non verrà più mantenuto dopo gennaio 2025”. Per motivare la decisione ai suoi utenti ha spiegato: “Queste applicazioni sono molto complesse da gestire e richiedono un impegno prolungato. Avevo avviato Kiwi come progetto parallelo e adesso sono passati quasi 7 anni. Volevo solo estensioni per dispositivi mobili per me stesso”.

Lanciato nel 2018, Kiwi Browser si è rapidamente distinto per alcune caratteristiche all’avanguardia come il supporto alle estensioni Chrome su mobile, una modalità notturna avanzata, il blocco delle pubblicità integrato, l’ottimizzazione delle prestazioni e un’interfaccia user-friendly con barra degli indirizzi in basso.

Perché Kiwi Browser sta chiudendo

Il fondatore Aranud Granal ha spiegato le motivazioni dietro la difficile decisione di chiudere definitivamente Kiwi Browser. Il primo motivo è la complessità nella manutenzione di un browser moderno. Il secondo motivo è legato al primo e riguarda la crescita eccessiva della base utenti, che conta 1 milione di download mensili. Questo, terzo motivo, porta a richieste continue di nuove funzionalità e aggiornamenti.

“Il ‘problema’ è che Kiwi riceve 1 milione di download al mese, che è ‘troppo’. Quindi gli utenti si accumulano nel tempo e vogliono tutti qualcosa di nuovo e aggiornamenti (il che è ragionevole)”. Granal ha ammesso che Kiwi era nato come progetto personale, ma la sua popolarità ha superato le aspettative.

Il futuro di Kiwi

Sebbene Kiwi Browser cesserà di esistere a partire dal 1° febbraio 2025, parte del suo codice continuerà a vivere. Il codice per le estensioni è infatti integrato in Microsoft Edge Canary per Android. Inoltre, gli utenti possono seguire le istruzioni fornite da Granal per installare le estensioni su Edge Canary.

Questa mossa garantisce che l’innovazione portata da Kiwi non vada completamente persa, ma possa continuare ad arrecare benefici agli utenti. Tuttavia, se sei tra quelli che dovranno accettare a malincuore questa decisione, ci sono alcune alternative consigliate dal fondatore del browser, che offrono funzionalità simili e sono attivamente mantenute: