OpenAI annuncia Sora: potrà generare video da un testo (ma non in Europa)

Gli abbonati ai piani ChatGPT Pro e Plus avranno accesso fin da subito a Sora, il nuovo generatore video di OpenAI annunciato durante una livestream nel pomeriggio di ieri, lunedì 9 dicembre. Tuttavia, questo nuovissimo e innovativo strumento sarà disponibile solamente per chi vive in determinati Paesi: l’Italia non è tra questi.

OpenAI, nella diretta, ha rivelato informazioni chiave su Sora, inclusi dettagli tecnici. La versione lanciata oggi, chiamata Sora Turbo, può generare clip di lunghezza compresa tra 5 e 20 secondi in una gamma di diversi aspect ratio e risoluzioni.

Will Peebles, membro dello staff tecnico di OpenAI e responsabile della ricerca su Sora, ha spiegato:

Questa prima versione di Sora commetterà degli errori: non è perfetta, ma è già al punto in cui pensiamo che sarà davvero utile per aumentare la creatività umana. Non vediamo l’ora di vedere cosa farà il mondo con Sora.

Cosa fa Sora, nel concreto?

Stando ai report di chi l’ha provato, Sora può creare più varianti di videoclip da un prompt di testo o un’immagine e modificare i video esistenti tramite uno strumento Re-mix. È disponibile un’interfaccia Storyboard, che consente agli utenti di creare sequenze video, uno strumento Blend che ne unisce due conservando elementi da entrambi e opzioni Loop e Re-Cut per modificare ulteriormente video e scene.

Per generare video con Sora sono richiesti crediti, la cui quantità varia a seconda della risoluzione e della durata. I piani ChatGPT Plus e Pro forniscono tra 1.000 e 10.000 crediti, che si azzerano mensilmente a mezzanotte. I video 480p generati con Sora costano da 20 a 150 crediti, i video 720p costano da 30 a 540 crediti e i video 1080p costano da 100 a 2.000 crediti.

Sora non è disponibile in Europa, per il momento. Nella pagina di supporto, OpenAI fa notare che l’accesso a Sora al di fuori delle regioni elencate potrebbe comportare il ban o la sospensione dell’account. Il CEO Sam Altman ha affermato: “Faremo del nostro meglio per riuscire a lanciare Sora in Europa, ma al momento non abbiamo ancora una tempistica”. La pagina è accessibile anche dall’Italia (sora.com), ma un avviso spiega che il generatore non è ancora disponibile nel nostro Paese, invitando a ricontrollare più avanti.