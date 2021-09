Il nuovo aggiornamento di OnePlus Watch aggiunge la tanto attesa modalità musica Spotify, nuovi quadranti e altro ancora: ecco tutti i dettagli.

OnePlus Watch: nuove funzionalità

Sebbene OnePlus Watch sia stato elogiato per il suo design premium e la batteria di lunga durata, lo smartwatch cinese ha ricevuto diverse critiche per il software, il supporto limitato per le app di terze parti e le funzionalità di monitoraggio del fitness. Per risolvere alcuni di questi problemi, OnePlus ha implementato diversi aggiornamenti, con l'ultimo di luglio che ha migliorato la velocità e la precisione del GPS e ottimizzato alcuni elementi dell'interfaccia utente.

Tuttavia, la compagnia cinese ha appena lanciato un nuovo aggiornamento software – B.65 (versione firmware W301GB_B_65_0654) – che perfeziona ulteriormente l'esperienza e aggiunge nuove funzionalità allo smartwatch.

Ecco nel dettaglio tutte le nuove funzionalità che arrivano su OnePlus Watch:

Modalità musica Spotify.

Supporto alla la visualizzazione in tempo reale di alcuni tipi di navigazione.

Aggiunti 4 nuovi quadranti.

Supporto al collegamento al promemoria dell'allarme del telefono.

Ottimizzazione dell'algoritmo del sonno, per rendere più intelligente il rilevamento del sonno.

L'intensità della vibrazione ora può essere regolata nell'impostazione dell'orologio, al fine di ricevere promemoria di vibrazione più forti.

L'aggiornamento B.65 è disponibile per i possessori di OnePlus Watch attraverso OTA; per verificare che l'update sia pronto, basta aprire l'app OnePlus Health sullo smartphone e andare su Gestisci> Impostazioni dispositivo> Aggiornamento dispositivo.

