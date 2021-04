Il primo smartwatch di OnePlus è arrivato, anche se decisamente in sordina rispetto a OnePlus 9. La formula sperimentata con gli smartphone è sempre valida, anche per il nuovo orologio smart targato OnePlus: specifiche tecniche di ottimo livello, qualità dei materiali e prezzo di vendita aggressivo.

Lo abbiamo provato in anteprima per alcuni giorni ed ecco quali sono, a nostro avviso, i principali pregi e difetti di OnePlus Watch.

OnePlus Watch: pregi

Lo schermo AMOLED è sicuramente uno dei punti forti di questo smartwatch: ampio, dotato di un’ottima luminosità sotto la luce diretta del sole ed estremamente sensibile al tocco. È un vero piacere utilizzarlo.

OnePlus Watch: difetti

Non è disponibile, al momento in cui scriviamo, la lingua italiana . Questo, sebbene non sia un grosso problema per quanto riguarda i menu e le funzioni di OnePlus Watch, lo è quanto vogliamo rispondere con una quick reply, una risposta veloce che purtroppo è solo in inglese (e non modificabile in alcun modo), rendendola di fatto inutilizzabile per rispondere velocemente ai messaggi che riceviamo su WhatsApp e altre app di messaggistica.

Conclusioni

OnePlus Watch si è rivelato nelle nostre prove uno smartwatch interessante e piacevole. Ottima la batteria e la qualità complessiva, peccato però per alcune carenze, una su tutte l’impossibilità di installare di applicazioni di terze parti e la mancanza delle lingua italiana. Certo da un’azienda come OnePlus ci si aspetta sempre un prodotto capace di sbaragliare la concorrenza e competere con i piani alti della classifica e in questo senso il Watch è arrivato troppo tardi e con troppe poche caratteristiche distintive. “Too little, too late” direbbero gli americani, soprattutto perché ormai il mercato degli smartwatch è saturo e polarizzato tra prodotti a bassissimo costo e prodotti di alta gamma come Apple Watch.

Se però siete alla ricerca di un dispositivo con un prezzo decisamente concorrenziale, appena 159€ sullo store ufficiale e 10€ in più su Amazon (al momento in cui scriviamo), che avrà sicuramente degli update software, capaci di migliorarne i difetti di gioventù finora riscontrati, allora OnePlus Watch è un dispositivo da prendere in seria considerazione.

